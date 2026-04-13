Traslado de la Colección Gelman a España: Preocupación por el Patrimonio Artístico Mexicano

La posible salida de México de una importante colección de arte moderno, incluyendo obras de Frida Kahlo, genera controversia y debate sobre la protección del patrimonio cultural y el papel de las autoridades.

La tragedia se resume en cifras alarmantes: de los 150 óleos de Frida Kahlo existentes en el mundo, solo cuatro pertenecen al patrimonio público mexicano. Contando los de titularidad privada, la cifra asciende a siete dentro del país.

Esta desproporción, considerando la escasez intrínseca de la obra de Kahlo, explica en parte la indignación de la comunidad artística mexicana, que observa con asombro, duda y enfado el traslado planeado a España de la extraordinaria colección Gelman, que incluye al menos 18 piezas de la icónica pintora. La gestión de este conjunto, desde enero de este año, está a cargo del Banco Santander, un giro inesperado que se suma a una serie de confusos episodios tras el fallecimiento de los dueños originales, el matrimonio Gelman. Varios profesionales señalan la insuficiencia y falta de transparencia en la actuación de las autoridades mexicanas, cuyo deber es proteger el patrimonio cultural. La entidad bancaria administrará 160 obras de las más de 300 que componen la colección, una de las más relevantes de México. Se desconoce el paradero de las demás, con la excepción de un pequeño grupo que fue subastado hace un año y medio. No solo se trata de Frida Kahlo; también están en juego obras de Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Francisco Toledo y David Alfaro Siqueiros, figuras emblemáticas del arte moderno mexicano, bienes sujetos a una estricta normativa debido a su valor simbólico y relevancia pública. Un total de 28 de las 160 obras están declaradas Monumento Artístico, pero las de Kahlo gozan de una protección más rigurosa, lo que las ha convertido en el símbolo de la lucha del sector, que ha emitido una carta abierta exigiendo al Gobierno una protección más efectiva. La naturaleza de estas declaraciones, similares a las de otros países ―que impidieron la venta, por ejemplo, de un Sorolla fuera de España hace unos años―, implica en la práctica una “reducción de la propiedad privada”, explica Carlos Lara, experto en derecho cultural y firmante de la misiva. La importancia pública de estos bienes requiere autorizaciones, como la de abandonar el país o ser vendidos a terceros, sin importar su condición pública o privada. “Esto incrementa el valor de la obra en el mercado, pero limita su movilidad”, añade. Gran parte de la opacidad que rodea el asunto se deriva precisamente del cambio de propietarios de la colección: del albacea Robert Littman, quien la gestionó tras la muerte de Natasha Gelman, a la familia Zambrano de Monterrey, vinculada a la cementera Cemex, quienes a su vez la han cedido “a largo plazo”, sin especificar bajo qué condiciones, al Banco Santander. No se ha confirmado públicamente el registro del traspaso de Littman a Zambrano, y al momento de esta publicación, el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) no ha corroborado esta información. La Fundación Santander, que lidera las comunicaciones públicas de la entidad bancaria, siempre se refiere al conjunto como “Colección Gelman Santander”, lo que ha generado sospechas entre los expertos de que la colección ha sido utilizada como aval y ha pasado a manos del banco español no solo para su gestión, sino como propietarios plenos. No existe confirmación oficial al respecto, y la familia Zambrano ha mantenido silencio desde que se anunció la exhibición de las obras en el nuevo centro cultural Faro Santander, en la capital cántabra, que se inaugurará en otoño, sin fecha definida. “Lo que más nos preocupa es que el Estado debería crear las condiciones para que una colección tan valiosa permaneciera en México. Y no solo no fue así, sino que el INBAL decidió firmar un convenio que favorece completamente a una institución financiera extranjera”, lamenta María Minera, crítica de arte y una de las principales autoras de la protesta pública. La comunidad solicitó que el acuerdo se hiciera público, pero, tras la negativa de las autoridades, solo tuvo acceso a él mediante una filtración en los medios. Del convenio, le preocupa, entre otras cosas, la cláusula que permite la extensión indefinida de la autorización mexicana para que las obras permanezcan fuera del país. “Si se renuevan indefinidamente los permisos temporales, se anula de facto el propósito de la ley”, argumenta: “Daniel Vega lo volvió a declarar hace muy poco. Santander ha sido consistente: ‘La colección la vamos a tener por mucho tiempo’”. Ante la controversia, la Fundación Santander respondió por escrito el 3 de abril con un breve comunicado en el que aseguraba que cumpliría “en todo momento” las leyes mexicanas: “El convenio contempla cinco años de colaboración con la administración actual, un periodo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado y que en ningún caso infringirá la legislación mexicana”





elpais_cultura / 🏆 10. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frida Kahlo Colección Gelman Arte Mexicano Banco Santander Patrimonio Cultural INBAL

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España y China: ¿Ha conseguido Sánchez las mejores relaciones bilaterales de la historia?El presidente del Gobierno viaja este domingo por cuarta vez en cuatro años al gigante asiático en un contexto marcado por la situación económica global y las guerras en Oriente Medio o Ucrania.&nb...

Read more »

Sheinbaum visitará España la próxima semana para asistir a una reunión de gobiernos progresistasLa convocatoria reunirá en Barcelona a la presidenta mexicana junto a los dirigentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva; y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gob...

Read more »

Israel declara 'guerra diplomática' a España y expulsa a representantes del CMCCEl primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusa a España de 'guerra diplomática' y expulsa a sus representantes del CMCC, con posibles consecuencias económicas y diplomáticas significativas.

Read more »

Alfonso Tolcheff (ING): “Lanzaremos la banca privada en España tras el verano”El consejero delegado de ING en España dice que la guerra hipotecaria va amainando y culpa a la opa del BBVA de endurecerla

Read more »

Nueva victoria de España por las renovables: el Ciadi desestima una reclamación de 45 millonesEl laudo, adoptado por mayoría, afirma que el recorte de las primas tuvo un “impacto sustancial”, pero no perjudicó la totalidad de las expectativas financieras

Read more »

Sumar acusa a la cúpula de Junts de frenar el decreto de vivienda y ve al PSOE poco implicado para salvarloSiga la actualidad política en España.

Read more »