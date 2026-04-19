Transformando Algas Invasoras: De Problema Costero a Recurso Sostenible

Un estudio de la Universidad de Sevilla y Red Eléctrica propone convertir la alga invasora Rugulopteryx okamurae en biogás y fertilizantes, abordando el problema de su acumulación en las playas y buscando soluciones dentro de la economía circular.

Las crecientes acumulaciones de algas en nuestras costas, un espectáculo visualmente impactante, desprenden un olor penetrante y desagradable. Este fenómeno se debe a la rápida descomposición de la materia orgánica una vez que el alga abandona el agua y queda expuesta al sol. La intensidad del hedor se magnifica cuando las masas de algas son extensas y permanecen húmedas, ya que los microorganismos proliferan y liberan gases como el sulfuro de hidrógeno, responsable del característico aroma a huevo podrido.

La proliferación descontrolada de ciertas especies invasoras, desprovistas de depredadores naturales que frenen su expansión, es la causa principal de este problema. Estas algas foráneas se reproducen a un ritmo vertiginoso, llegando a las playas en cantidades masivas en periodos muy cortos. Una vez en la arena, el viento y las corrientes marinas dificultan su dispersión, permitiendo que permanezcan acumuladas durante días si no se interviene.

Esta acumulación masiva, con su persistente y difícil de erradicar hedor, se ha convertido en una preocupación real para numerosas zonas costeras. Sin embargo, este residuo orgánico, lejos de ser un simple desecho, encierra un potencial para ser reconvertido en recursos valiosos. Un innovador equipo de investigación, procedente de la Universidad de Sevilla y Red Eléctrica, ha presentado un estudio pionero que propone transformar la alga invasora Rugulopteryx okamurae en una fuente de biogás, fertilizantes y otros productos derivados, enmarcando este proceso dentro de los principios de la economía circular.

Este proyecto, que inició su andadura en 2019, se ha centrado en evaluar el impacto de esta especie invasora en el litoral de Cádiz, buscando activamente soluciones para la gestión de su biomasa. Liderado por el Laboratorio de Biología Marina, el ambicioso objetivo del proyecto es encontrar una salida sostenible para los restos de algas que se acumulan anualmente en nuestras playas, transformando así un problema ambiental en una oportunidad económica y ecológica.

La acumulación de algas no solo altera el paisaje costero, afectando negativamente al turismo y al uso recreativo de las playas, sino que también representa una amenaza subacuática más grave. Bajo la superficie del mar, estas algas compiten por espacio y luz, desplazando a la flora marina autóctona y alterando profundamente el delicado equilibrio del ecosistema marino. El catedrático Juan José Vergara enfatizó la gravedad de esta situación, señalando que el verdadero problema no reside en lo que vemos en la arena, sino en el daño silencioso que ocurre bajo el agua, un daño que conduce a la disminución de las especies locales y a la degradación del fondo marino.

Ante la magnitud del desafío, los científicos están explorando diversas vías para mitigar el impacto de estas algas, incluyendo la utilización de insectos para reducir la toxicidad del material orgánico. En una fructífera colaboración con la Universidad de Extremadura, el equipo de investigación está experimentando con cucarachas del género Eublaberus y con la mosca soldado negra. Estos invertebrados, al consumir el alga, son capaces de transformar su biomasa en un biocompost de alta calidad y utilizable como fertilizante orgánico, reduciendo significativamente los costos de producción. Si bien este proceso genera fertilizantes orgánicos de aceptable calidad, la salinidad residual del producto aún requiere de ajustes para su optimización.

La escala del problema queda patente al examinar las cifras de retirada de algas en diferentes puntos del litoral. En La Línea de la Concepción, se recogieron 10 toneladas en tan solo 48 horas, mientras que en Cádiz las cifras de recolección han llegado a superar las 60 toneladas en determinadas épocas. Estas cantidades masivas exigen una movilización constante de recursos y suponen un gasto considerable para los municipios afectados.

Paralelamente, otra línea de investigación se enfoca en la generación de energía a partir de las algas mediante un proceso de digestión anaeróbica. En esta técnica, los microorganismos descomponen la materia orgánica en ausencia de oxígeno, produciendo biogás, una fuente de energía renovable. El equipo ha colaborado con el proyecto liderado por Rafael Borja, del CSIC, para optimizar la eficiencia de este proceso. El pretratamiento mecánico y térmico del alga mejora la producción de metano y facilita la obtención de biofertilizantes. Sin embargo, es crucial un control riguroso de metales pesados, especialmente cuando se emplean organismos como Porcellio laevis en el proceso.

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en fases, abordando progresivamente los distintos aspectos del problema. Inicialmente, se investigó la ecología de la especie y su impacto en las comunidades bentónicas. Posteriormente, se centró en la gestión y valorización del residuo acumulado en las playas. Este trabajo integral fue presentado en diciembre de 2025 en La Línea de la Concepción, bajo la dirección del catedrático José Carlos García-Gómez, quien lidera el laboratorio de la Universidad de Sevilla.

La expansión de esta alga no se limita al sur peninsular; se han detectado nuevos focos en Galicia y en áreas tan sensibles como las Islas Cíes, lo que ha llevado a la necesidad de reforzar las medidas de vigilancia y control. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) informa que la especie fue identificada por primera vez en Ceuta en 2015 y su avance está teniendo un impacto significativo en la pesca y en la gestión integral del litoral. Las medidas de control incluyen el desarrollo de protocolos específicos para la retirada y el transporte del alga, con el fin de evitar la colonización de nuevas áreas por fragmentos de la misma.

El estudio impulsado por la Universidad de Sevilla subraya la viabilidad de transformar esta biomasa marina en productos de alto valor, integrándolos en un sistema de aprovechamiento controlado. Más allá de los fertilizantes y el biogás, la investigación se extiende a la exploración de compuestos con potenciales aplicaciones en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica, en colaboración con el CSIC y la Facultad de Farmacia, demostrando el potencial multifacético de este residuo marino





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Algas Invasoras Economía Circular Biogás Fertilizantes Orgánicos Gestión De Residuos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

España pierde comercios en 2026: cierran 400 negocios por la subida del alquiler y genera una crisis en el sectorLa escalada de precios del alquiler en España ha generado no solo una crisis en la vivienda, sino también un gran problema para pequeños comercios. Más información: Los marroquíes se lanzan a comprar casas en España: pisan los talones a los británicos con 5.

Read more »

Un acuerdo contra la Constitución que incita el odioEl problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica.

Read more »

La mayor debilidad de Vox es irreversibleLa purga de Ortega Smith y Antelo, visto desde esta óptica, tiene otra lectura. No solo es un acto de centralización del poder, también es una respuesta desesperada a un problema existencial: si no elimina a los que tienen capacidad de cuidar de sus gentes iba a perder el control sobre las bases...

Read more »

Agentes de IA: El 38% de los consumidores confía en ellos para compras y pagos rutinariosUn estudio revela que el 38% de los consumidores ya confía en los agentes de inteligencia artificial para realizar compras y pagos de forma habitual. Esta tendencia, que prioriza los resultados y la delegación de tareas, está transformando la experiencia de compra y posicionando a la IA como un elemento esencial en el recorrido del cliente.

Read more »

Los sprays nasales autobronceadores causan daños en la piel, náuseas, cefalea, fatiga e hipertensiónEstos productos han convertido en el escaparate de las tendencias de bronceado, especialmente en los meses de mayor radiación solar. "El problema es que muchos de estos...

Read more »

Belgrado prueba ‘árboles líquidos’: recipientes con algas que absorben CO2 y dan enchufes para cargar móvilesLos datos del UNDP indican que las áreas urbanas llegan a emitir hasta el 75% del CO2 mundial, algo que aumenta con el crecimiento de población y el uso intensivo de calefacción y transporte

Read more »