Transforma tus espacios exteriores con estas plantas trepadoras de floración prolongada

Descubre una selección de plantas trepadoras que embellecerán tus jardines, terrazas y balcones con flores vibrantes y duraderas durante todo el año. Desde la buganvilla hasta la clemátide, encuentra la opción perfecta para darle vida a tus muros y pérgolas.

Si cuentas con un jardín , una terraza o incluso un balcón en casa, seguro que alguna vez has pensado en cómo darle más vida sin ocupar demasiado espacio.

Una solución ideal son las plantas trepadoras. Y es que pueden transformar cualquier muro desnudo en un rincón lleno de color de forma sencilla. Tienes multitud de opciones, aunque algunas clásicas, como la hiedra, no destacan por su floración.

Sin embargo, existen plantas trepadoras cuyas flores aguantan prácticamente todo el año con los cuidados adecuados. De este modo, te ayudarán a que los espacios exteriores de tu hogar luzcan siempre bonitos. Aquí te las presentamos. La buganvilla inundará de flores tu jardín.

La buganvilla es una de las plantas trepadoras más populares debido a su gran belleza. Sus intensos colores, que van del fucsia al naranja o blanco, inundan muros y pérgolas de una forma espectacular. Aunque lo que parecen flores son en realidad brácteas, su efecto visual es impresionante. Se trata de una especie muy resistente al calor y que necesita sol directo.

Demanda un riego ligero y un buen drenaje, añaden desde la tienda de plantas Verdecora. El jazmín estrella, una planta trepadora ideal para los espacios exteriores de tu casa. En los espacios exteriores de tu casa también puedes colocar el jazmín estrella. Cuenta con unas pequeñas flores de color blanco que desprenden un aroma muy agradable, especialmente al atardecer.

Se adapta bien tanto al sol como a la semisombra, aunque florece mejor con buena luz. Necesita riegos regulares sin encharcar el suelo y agradece un sustrato bien drenado. Ni hiedra ni muros desnudos: planta la dipladenia en tu jardín. Si quieres cubrir los muros desnudos de tu terraza o jardín sin la clásica hiedra, también puedes optar por la dipladenia.

Conocida igualmente como mandevilla, tiene flores grandes y muy decorativas en tonos rosados, rojos o blancos. Prefiere temperaturas cálidas y mucha luz, aunque sin sol directo. Necesita riegos frecuentes en verano, pero evitando siempre el exceso de agua. En climas fríos se puede cultivar en maceta para resguardarla en invierno.

La flor de la pasiflora te ayudará a tener un jardín bonito todo el año. La pasiflora es una de las plantas más exóticas que puedes tener en tu jardín para que luzca bonito todo el año. Sus flores son únicas, con formas casi imposibles y colores que combinan blancos, morados y azules. Se trata de una trepadora de crecimiento rápido que requiere sol o semisombra.

En primavera y verano necesita riego frecuente, pero en invierno hay que reducirlo bastante, advierten desde la tienda de plantas Pur Plant. Una planta trepadora de flores preciosas: la bignonia. La bignonia tiene unas preciosas flores en forma de trompeta, generalmente en tonos rojizos o naranjas, que aportan un aire elegante al jardín. Es una planta trepadora muy resistente que necesita mucho sol para florecer y un riego frecuente.

Puede alcanzar grandes dimensiones, por lo que resulta ideal para cubrir paredes o pérgolas amplias. Con las flores de la copa de oro tu jardín lucirá espectacular. La copa de oro, también llamada jazmín de Cuba o flor de mantequilla, es una trepadora que produce grandes flores amarillas en forma de trompeta que harán que tu jardín luzca espectacular.

Prefiere climas cálidos y húmedos, con buena exposición al sol, y necesita riegos frecuentes, especialmente en épocas de calor, y un suelo rico en nutrientes. El ojo de poeta produce flores prácticamente todo el año. Las pequeñas y vistosas flores del ojo de poeta, normalmente de tonos naranjas o amarillos con el centro oscuro, salen prácticamente todo el año, especialmente en zonas de clima suave. De rápido crecimiento, es ideal para cubrir vallas o crear pantallas en poco tiempo.

Puede desarrollarse al sol o en semisombra y necesita riegos frecuentes, aunque sin encharcar. Cubre los muros vacíos de tu jardín con la clemátide. La clemátide es otra planta ideal para cubrir muros vacíos en la terraza o jardín. Existen muchas variedades diferentes, con colores que van del blanco al morado.

Esta especie prefiere tener la base en sombra y la parte superior al sol, una combinación clave para su desarrollo. Asimismo, necesita un suelo bien drenado y un riego regular. Es recomendable aplicar abono durante el período de crecimiento y floración, apuntan los expertos de Verdecora





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