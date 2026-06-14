Tragic plane crash in Kansas, US leaves 12 dead, including 10 skydivers and pilot

A tragic plane crash in Kansas, US has left 12 dead, including 10 skydivers and the pilot of a small plane. The accident occurred near the Commemorative Airport of Butler when the plane, operated by Skydive Kansas City, took off but failed to gain altitude, performing a sharp turn before crashing 300 meters from the runway. The Kansas State Patrol confirmed that there were no survivors. The accident is being investigated by the National Transportation Safety Board.

Un trágico accidente aéreo en Misuri , Estados Unidos, ha dejado doce muertos, incluyendo once paracaidistas y el piloto de una avioneta. El siniestro ocurrió cerca del Aeropuerto Conmemorativo de Butler, cuando el aparato, operado por Skydive Kansas City, despegó pero no logró ganar altitud, realizando un giro brusco antes de estrellarse a 300 metros de la pista.

La Patrulla Estatal de Carreteras de Misuri confirmó que no hubo sobrevivientes. El accidente está siendo investigado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte





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