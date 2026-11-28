Un mes tras la colisión en Urda que dejó 69 muertos, la fiscalía investiga el fraude en fondos europeos. El ministro Puente dimitió y Adif incumple el plan ERTMS.

Ha transcurrido exactamente un mes desde que la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se manchara con la tragedia de Urda, un incidente ferroviario que cobró 69 vidas y sacudió los cimientos políticos de España. El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre, cuando un tren AVE de Renfe impactó contra la parte posterior de un vagón de Iryo detenido, provocando que los vagones cayeran por un terraplén. Este siniestro, que se registró a las 8:53 horas en las proximidades de la estación de Urda en Toledo, eleva el saldo total de víctimas mortales en ese tramo a 115, sumando las 46 fallecidas en el accidente anterior de Adamuz ocurrido apenas nueve meses antes.

El fallo técnico del sistema LZB y la cadena de errores

El detonante inmediato de la catástrofe fue la caída del sistema de seguridad LZB, una tecnología de más de 30 años implementada originalmente en 1992 para la puesta en servicio de la línea. Aproximadamente 23 minutos antes del choque, sobre las 8:30, el fallo técnico dejó detenidos a seis trenes en un tramo de 69 kilómetros. A pesar de esta anomalía, el centro de control de Adif en Atocha autorizó al AVE de Renfe a reanudar la marcha a las 8:36 horas, permitiendo que el convoy alcanzara velocidades superiores a 200 kilómetros por hora.

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Mientras el AVE avanzaba a alta velocidad, la maquinista del tren de Iryo informaba al centro de control que no lograba reiniciar el sistema LZB y, por tanto, permanecía immobilizada. La secuencia fatal se completó cuando un operador en Atocha instruyó al maquinista del tren en movimiento para que retomara la marcha a velocidad normal, desconociendo o ignorando que el obstáculo se encontraba a solo 25 kilómetros de distancia. Esta negligencia en la gestión del control de tráfico ferroviario es el núcleo de la investigación criminal que se ha desencadenado.

Dimitencia del ministro Óscar Puente y crisis gubernamental

La responsabilidad política cayó directamente sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien fue el principal destino de las críticas y el foco de la crisis de imagen del gobierno. Inicialmente, Puente afirmó no ver motivos para asumir responsabilidad, pero finalmente dimitió en directo durante su comparecencia en la Comisión Permanente del Congreso. Su salida ha sido interpretada como un intento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de limpiar la imagen del partido antes de las elecciones del 29 de noviembre.

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A pesar de la dimisión, el trato del ejecutivo hacia el expuesto y sus familiares ha generado una profunda indignación social. Los psicólogos señalan que las declaraciones de Puente, pasando de excusas técnicas a negaciones sobre su deber de mando, reflejan una desconexión total con la gravedad del drama. Por su parte, el presidente Sánchez ha sido acusado de intentar borrar el evento de la memoria colectiva mediante un tono festivo en sus mítines de campaña, incluyendo bailes y gestos afectivos, mientras los familiares de las víctimas denuncian el abandono institucional.

Inversión fallida en seguridad y fraude europeo

Un elemento central de la responsabilidad estructural es el incumplimiento de los plazos de modernización de la infraestructura. Adif adjudicó en 2021 por 93,8 millones de euros la sustitución del obsoleto sistema LZB por el nuevo estándar ERTMS, pero la empresa contratista ha incumplido el plazo de ejecución previsto para febrero de 2026. Esta demora ha dejado a la línea vulnerable con tecnología anticuada, algo que el Instituto de Estudios Económicos ya advirtió como un riesgo crítico ante la falta de inversión adecuada.

La gravedad de la situación ha trascendido el ámbito nacional, atrayendo la atención de organismos internacionales. La Fiscalía Europea y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están investigando un presunto fraude en el uso de los fondos comunitarios. Se sospecha que hubo irregularidades en la utilización del dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional destinado específicamente a la renovación y seguridad de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, la cual es el mayor beneficiaria de este programa.

Reacción de las víctimas y panorama judicial futuro

Para las familias de los 69 fallecidos en Urda y los 46 de Adamuz, la respuesta del Estado se ha traducido en humillación y falta de empatía. Denuncian que no han recibido llamadas de apoyo ni disculpas oficiales inmediatas, sintiéndose abandonados frente a una maquinaria política que priorizó la campaña electoral sobre la atención a las víctimas. Curro Vázquez, portavoz familiar, señaló que la inercia de olvido es una forma de corrupción moral que permite que estas catástrofes se repitan por negligencia y falta de obras preventivas.

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El escenario actual mantiene a la Administración bajo una presión judicial y política extrema. Con la Fiscalía Europea estrechando el cerco sobre el posible malversación de fondos y la opinión pública exigiendo cuentas por la seguridad ferroviaria, el gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un dilema complejo. La acumulación de desastres en nueve meses, la caída de un ministro de máxima confianza y las investigaciones penales abiertas sitúan a España en un punto crítico de saturación en cuanto a confianza institucional y gestión de infraestructuras públicas.