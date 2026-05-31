Tragedia en Venta de Baños: dos mujeres mueren al rescatar a un niño

Dos mujeres fallecieron este domingo al intentar salvar a un niño de tres años que se ahogaba en la presa de Baños de Cerrato, en Venta de Baños (Palencia). El menor fue rescatado con éxito, pero las mujeres perdieron la vida. El suceso ocurrió sobre las 18:35 horas. El 112 movilizó a bomberos, Guardia Civil y sanitarios. Se activó el Grupo de Intervención Psicológica.

El pasado domingo, una tarde de verano que prometía ser tranquila en la localidad palentina de Venta de Baños se transformó en una tragedia que ha conmocionado a toda la región.

Alrededor de las 18:35 horas, el servicio de emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada desesperada: un niño de tres años se estaba ahogando en la presa de Baños de Cerrato, una zona conocida por sus aguas turbulentas pero también por ser un lugar de recreo. Inmediatamente, se movilizaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Palencia, los Bomberos de Palencia, la Guardia Civil de Palencia y Emergencias Sanitarias de Sacyl, que enviaron una UVI móvil al lugar.

Sin embargo, antes de que los equipos de rescate pudieran llegar, dos mujeres que se encontraban en el lugar se lanzaron al agua para intentar salvar al pequeño. Tras varios minutos de angustia, lograron sacar al niño del agua, pero ambas perdieron la vida en el intento. El menor fue finalmente rescatado con éxito por los servicios de emergencia y trasladado a un centro hospitalario, donde se recupera de la impresión y de las consecuencias del casi ahogamiento.

Las autoridades locales han confirmado que el niño se encuentra fuera de peligro y que su evolución es favorable, aunque permanece en observación. Las identidades de las fallecidas no han sido reveladas de manera oficial, pero se sabe que eran dos mujeres adultas, posiblemente familiares o conocidas del niño, que no dudaron en arriesgar sus vidas para salvar a la criatura.

La noticia ha causado un profundo pesar en la comunidad de Venta de Baños y en toda la provincia de Palencia. El Ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial y ha suspendido los actos festivos programados para los próximos días. Vecinos y autoridades han expresado sus condolencias a las familias afectadas, destacando el heroísmo de las dos mujeres, cuyo acto de valentía ha sido calificado de ejemplar aunque trágico.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León activó el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) para atender a los familiares de las víctimas y a los testigos del suceso, que se encuentran en estado de shock. El alcalde de Venta de Baños manifestó su profundo dolor y agradeció el gesto heroico de las mujeres, al tiempo que pidió prudencia en las zonas de baño.

Este trágico incidente pone de manifiesto los peligros que entrañan las presas y zonas de baño no vigiladas, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas incitan a buscar refrigerio en el agua. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones, especialmente con niños pequeños, y de no lanzarse al rescate sin el equipo adecuado, ya que las corrientes y la profundidad pueden convertir una situación de emergencia en una tragedia múltiple.

Se recomienda llamar inmediatamente al 112 y esperar a los profesionales, aunque el instinto de ayudar es comprensible. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. La comunidad de Venta de Baños se ha volcado en apoyo a las familias, y se han organizado vigilias y recogidas de fondos para ayudar a los deudos.

La solidaridad se ha manifestado en redes sociales bajo el lema Héroes sin capa, en honor a las dos mujeres que dieron su vida por salvar a un niño. La presa de Baños de Cerrato, un lugar de belleza natural pero también de riesgo, permanecerá cerrada al público mientras se evalúan medidas de seguridad adicionales. Los equipos de emergencia han destacado la rapidez de su actuación, pero lamentan no haber podido evitar el desenlace fatal para las rescatadoras





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