Tragedia en Rosario: Joven pareja hallada muerta en circunstancias confusas

Sophia Civarelli y Valentín Alcida, ambos estudiantes de psicología y pareja, fueron encontrados sin vida en Rosario. La joven presentaba una herida cortante en el cuello, mientras que el joven se habría arrojado desde un octavo piso tras alertar sobre la muerte de su novia. La investigación apunta a un posible doble suicidio, aunque se mantienen otras hipótesis abiertas.

Un suceso trágico ha conmocionado a la ciudad de Rosario , donde Sophia Civarelli y Valentín Alcida, una joven pareja de 22 años y estudiantes de psicología, fueron encontrados sin vida con pocas horas de diferencia y a escasa distancia uno del otro. La policía investiga el caso como muertes dudosas, aunque la hipótesis principal apunta a un posible doble suicidio . El hallazgo de los cuerpos se produjo en circunstancias que han generado gran interrogante entre las autoridades y la comunidad.

El primer reporte se conoció alrededor de las 16:00 horas, cuando el sistema de emergencias 911 recibió una alerta sobre la muerte de Sophia Civarelli. El cuerpo de la joven fue encontrado en el domicilio que compartía con su pareja, ubicado en la calle 3 de Febrero al 2400. Al examinar la escena, se observó una herida cortante en su cuello, y muy cerca de ella, un cuchillo de cocina de la marca Tramontina. Según las primeras pericias médicas, no se apreciaban otras lesiones significativas, lo que inicialmente sugería un posible suicidio ocurrido entre la tarde y la noche del jueves.

Poco después, la investigación tomó un giro aún más sombrío. Se reportó que Valentín Alcida se había arrojado desde un octavo piso en un edificio de la calle 3 de Febrero al 1100, en la zona este de Rosario. A pesar de haber recibido asistencia de los servicios de emergencia y ser trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), lamentablemente no sobrevivió. En un detalle desgarrador, se supo que minutos antes de su fatal decisión, Alcida había llamado a la Policía de Santa Fe para informar sobre el fallecimiento de su novia, Sophia.

La fiscal Carla Ranciari, al frente de la Unidad Especializada en Violencia Altamente Lesiva, detalló los hallazgos en la escena del crimen. En el apartamento donde se encontró a Civarelli, se halló una nota escrita a mano por Alcida. En ella, el joven explicaba que su pareja se había quitado la vida y que él, incapaz de salvarla, había decidido seguir el mismo camino. La fiscal señaló que, según la carta, Alcida habría intentado quitarse la vida de otras maneras previamente, sin éxito, antes de dirigirse al domicilio de su amiga y finalmente arrojarse al vacío.

La vivienda donde convivían Civarelli y Alcida era donde habían fijado su residencia tras formalizar su relación hace pocos meses. La ausencia de antecedentes de violencia de género en la pareja ha llevado a las autoridades a catalogar el caso como un doble muerte dudosa. Sin embargo, se está investigando a fondo los móviles de ambos para esclarecer completamente lo sucedido. La comunidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde ambos cursaban la carrera de psicología, se encuentra consternada ante esta tragedia que enluta a dos jóvenes vidas prometedoras en circunstancias tan trágicas y enigmáticas





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