Tragedia en playas catalanas: tres muertos por ahogamiento en Tarragona y Barcelona

Tres personas han fallecido por ahogamiento en playas de Cataluña durante el inicio de la temporada de baño. Dos adolescentes murieron en Tarragona y un hombre en Barcelona. Las autoridades alertan sobre los peligros del mar.

El inicio de la temporada de baño en Cataluña ha estado marcado por una tragedia después de que tres personas perdieran la vida en playas de la región durante el fin de semana.

Los sucesos han ocurrido en Tarragona y Barcelona, generando consternación y activando protocolos de emergencia. En la playa de l'Arrabassada, en Tarragona, un grupo de seis adolescentes se encontraba jugando en el agua cuando fueron sorprendidos por el oleaje. Tres de ellos lograron salir por sus propios medios, pero los otros tres, todos menores de edad, no pudieron escapar de las fuertes corrientes y tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia.

Uno de los jóvenes, de 12 años, fue encontrado sin vida en el agua y los intentos de reanimación fueron infructuosos. Los otros dos, de 13 años, fueron trasladados en estado crítico al hospital Joan XXIII de Tarragona, donde uno de ellos falleció al día siguiente a consecuencia de las heridas y la hipotermia. El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto oficial y las banderas ondean a media asta en señal de duelo.

El alcalde, Rubén Viñuales, ha expresado su pesar y ha recordado que "el mar es peligroso" y que "no se debe saltar nunca de las rocas, no es un juego". También se rindió un emotivo homenaje a uno de los fallecidos en el estadio del club de fútbol La Floresta, donde jugaba, con la presencia de unas 150 personas entre familiares, compañeros y amigos.

Por otro lado, en la playa de Sant Miquel de Barcelona, un hombre de mediana edad murió ahogado. El aviso al teléfono de emergencias 112 se recibió a las 6:59 horas, fuera del horario de vigilancia de las playas. Al lugar acudieron cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas, patrullas de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana. Según informó Protecció Civil, la víctima fue hallada sin vida en el agua y se procedió a su recuperación.

Hasta el momento, se desconoce su identidad ya que carecía de documentación. Las autoridades han hecho un llamamiento a la prudencia y a respetar las banderas y advertencias de las playas, especialmente en estas fechas de alta afluencia y ola de calor. Los dos incidentes, ocurridos en playas con bandera amarilla que indican precaución, subrayan los riesgos de bañarse en condiciones adversas y fuera de los servicios de socorrismo.

Las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas de ambos ahogamientos continúan abiertas, mientras los familiares y vecinos de las víctimas reciben apoyo psicológico





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