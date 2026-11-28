Un cayuco con 14 cuerpos y supervivientes en estado grave llegó a La Restinga tras 10 días de travesía desde Gambia. El dispositivo de Salvamar y la Guardia Civil rescató a 84 personas en El Hierro.

La tragedia en la Ruta Canaria ha cobrado un nuevo y doloroso saldo en las aguas de El Hierro, donde un cayuco abandonado a la deriva ha llegado al puerto de La Restinga con un saldo de 14 cuerpos a bordo. Este viernes, las autoridades marítimas y los servicios de emergencia desplegaron un amplio dispositivo para atender la situación, descargando los fallecidos y asistiendo a los supervivientes que habían enfrentado una travesía de diez días sin provisiones adecuadas. La embarcación fue localizada a 72 kilómetros al sur de la isla, confirmando la dureza de la travesía que iniciaron desde la costa africana.

El rescate y el estado de los supervivientes

El cayuco fue remolcado por la patrullera de la Guardia Civil Salvamar Acrux hasta el muelle de La Restinga, donde los primeros exámenes médicos revelaron un cuadro clínico alarmante en los 84 supervivientes que llegaron a tierra. Cinco de las personas fueron evacuadas en helicóptero con estado grave al Hospital de El Hierro, mientras que otras fueron atendidas in situ por cuadros severos de deshidratación e hipotermia. El agotamiento físico era tal que siete personas tuvieron que ser desembarcadas en camillas, incapaces de caminar por sí mismas debido a la falta de fuerzas tras diez días de navegación continua.

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Detalles de la travesía y las víctimas mortales

Las fuentes de los servicios de emergencia confirmaron que los rescatados relataron en el muelle que habían salido de Gambia con destino a las islas Canarias. El tiempo de travesía de diez días es consistente con lo que suelen tardar estas embarcaciones, pero las condiciones de hacinamiento y falta de agua explican el deterioro de la salud de los sobrevivientes. Entre los fallecidos se encuentra un hombre que, según se sabe, se negó a separarse del resto de los cadáveres y permaneció a bordo durante toda la deriva. Además, un guardia civil resultó herido durante las complejas operaciones de rescate y fue evacuado en helicóptero para recibir atención médica inmediata.

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Despliegue del dispositivo de emergencia

La operación comenzó tras recibir el aviso de un velero que había avistado la embarcación a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga. Inmediatamente se organizó un dispositivo multinivel que incluyó a la Salvamar Navia, la Salvamar Mizar y el helicóptero Helimer 204 de Salvamento Marítimo. La coordinación permitió llevar a buen puerto a 84 personas, entre las que se identificaron tres mujeres y tres menores de edad, todos ellos trasbordados desde la zona del naufragio hasta el puerto de La Restinga con la asistencia de la Salvamar Navia para su posterior estabilización.

Impacto sanitario y próximos pasos

El impacto en la salud pública local ha sido significativo, con ocho personas que necesitaron asistencia médica específica por deshidratación, de las cuales uno presentaba un cuadro severo y siete moderado. A pesar de que el tiempo de travesía de diez días coincide con la media habitual para estas rutas, el estado físico de los supervivientes ha sorprendido a los profesionales sanitarios, lo que indica condiciones extremas a bordo. Por el momento, se desconoce el número exacto de personas que iniciaron el viaje desde Gambia, aunque se intuye que la cifra total podría ser mayor a los que han llegado con vida. Las autoridades han activado protocolos de apoyo psicológico para los profesionales involucrados y continuarán con las averiguaciones sobre la identidad y nacionalidad de los afectados.