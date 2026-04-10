Tragedia en La Gomera: Un muerto y varios heridos tras el vuelco de un autobús turístico

Un autobús turístico se precipitó por un terraplén en La Gomera, resultando en una persona fallecida y 14 heridos, tres de ellos graves. El accidente ocurrió en la carretera GM-2 y afectó a turistas extranjeros.

10 de abril de 2026 Santa Cruz de Tenerife (EFE) Una persona ha fallecido y otras 14 han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, tras el vuelco de un autobús turístico en un terraplén en una carretera de La Gomera , según el primer balance proporcionado por el 112 de Canarias. Fuentes del Cabildo de La Gomera informaron a EFE este viernes que todos los afectados son turistas extranjeros .

En el lugar del accidente, trabajan dos helicópteros, uno del Servicio de Urgencias Canario y otro del Grupo de Emergencia y Salvamento, así como varias ambulancias medicalizadas que han realizado traslados al hospital de la isla. El accidente, que involucró un autobús privado, ocurrió a la altura del Centro Ambiental de El Revolcadero. Una fotografía difundida por el 112 muestra el vehículo fuera de la carretera, habiéndose precipitado varios metros por un terraplén después de salirse en una curva. La Gomera, caracterizada por su escarpada orografía y rica biodiversidad, incluyendo el Parque Nacional de Garajonay, es un destino turístico popular. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su preocupación y apoyo a las víctimas y sus familias a través de su cuenta de X, manteniéndose al tanto de la situación y las labores de los equipos de emergencia. El Cabildo de La Gomera ha implementado medidas para regular el tráfico en la carretera insular GM-2, cerca del lugar del accidente, con el fin de facilitar las tareas de rescate y ha instado a los conductores a reducir la velocidad al acercarse a la zona. Este trágico suceso recuerda a otro ocurrido aproximadamente un año antes, el 13 de mayo de 2025, cuando una mujer de 73 años perdió la vida al volcar un autobús en la misma carretera GM-2, en San Sebastián de La Gomera, cerca del punto donde ocurrió el accidente actual. En ese incidente anterior, once personas resultaron heridas. \El autobús accidentado en La Gomera transportaba a 28 personas y cayó desde una altura aproximada de 10 metros. El vehículo siniestrado, con 27 turistas británicos y el conductor a bordo, se precipitó por el terraplén. La Dirección General de Tráfico confirmó a EFE que el accidente tuvo lugar alrededor de las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando el autobús turístico se dirigía a San Sebastián de La Gomera. Fuentes de los servicios de emergencia informaron a EFE que en el autobús viajaban el conductor y 27 turistas que se habían alojado en un complejo turístico en Playa Santiago, perteneciente al municipio de la capital gomera. Las fuentes no pudieron precisar si el destino de los turistas en el momento del accidente era la capital gomera para tomar el barco con destino a Tenerife. Los 14 heridos, incluyendo a los tres de gravedad, fueron trasladados al Hospital Insular y se evaluará la necesidad de trasladar a algunos a Tenerife para recibir atención especializada. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró la situación de alerta por accidente de múltiples víctimas en La Gomera a partir de las 14:00 horas de este viernes, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca). La respuesta de las autoridades y los servicios de emergencia ha sido rápida y coordinada para brindar asistencia a los heridos y gestionar las consecuencias del accidente. La investigación sobre las causas del siniestro está en curso, con el objetivo de determinar las circunstancias exactas que llevaron al vuelco del autobús. Se espera que los resultados de esta investigación proporcionen información valiosa para prevenir futuros accidentes de este tipo y mejorar la seguridad en las carreteras de la isla. El accidente ha generado conmoción en la comunidad local y entre los turistas, y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad vial, especialmente en zonas con características geográficas como las de La Gomera. Los equipos de rescate y los profesionales sanitarios continúan trabajando en el lugar del accidente, asegurando que todos los heridos reciban la atención médica necesaria y brindando apoyo a las familias afectadas. \El impacto del accidente en La Gomera trasciende el ámbito inmediato de las víctimas y sus familias, y suscita reflexión sobre la seguridad turística y la infraestructura vial de la isla. La frecuencia de accidentes en la misma carretera, con un intervalo de tiempo relativamente corto, plantea preguntas sobre las condiciones de la vía, la señalización y el cumplimiento de las normas de seguridad. Las autoridades competentes deberán realizar una evaluación exhaustiva de estos aspectos para identificar posibles deficiencias y tomar las medidas correctivas necesarias. Además, el accidente podría tener repercusiones en el sector turístico de La Gomera, generando preocupación entre los visitantes y afectando la imagen de la isla como destino seguro. Es fundamental que se adopten medidas para restablecer la confianza en la seguridad vial y asegurar que los turistas se sientan protegidos durante su estancia. El incidente también resalta la importancia de la coordinación entre los diferentes servicios de emergencia y la capacitación del personal para responder eficazmente a situaciones de crisis. La rapidez y eficacia de la respuesta de los equipos de rescate, los servicios sanitarios y las autoridades locales fueron cruciales para minimizar las consecuencias del accidente. Asimismo, la solidaridad y el apoyo de la comunidad local son fundamentales para afrontar las secuelas del siniestro y acompañar a las víctimas y sus familias en este difícil momento. El accidente de autobús en La Gomera, sin duda, dejará una profunda huella en la memoria colectiva y servirá como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la necesidad de priorizar la seguridad en todos los ámbitos, especialmente en aquellos relacionados con el turismo y el transporte. Este lamentable suceso refuerza la necesidad de una atención constante a la seguridad vial y la prevención de accidentes, con el objetivo de proteger la vida y el bienestar de todas las personas





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