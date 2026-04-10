Tragedia en La Gomera: Un muerto y múltiples heridos tras accidente de autobús turístico

Un autobús turístico privado se accidentó en La Gomera, resultando en una persona fallecida y 14 heridos. El accidente ocurrió en la GM-2, cerca de San Sebastián. Los servicios de emergencia están en el lugar.

Al menos una persona ha perdido la vida y otras catorce han resultado heridas tras el trágico accidente de un autobús turístico privado en la isla de La Gomera , en las Islas Canarias . El siniestro tuvo lugar en la carretera GM-2 , concretamente en el término municipal de San Sebastián , según informaron fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112). La alerta sobre el accidente se recibió poco después de las 13:15 horas del mediodía.

De inmediato, el Cecoes 112 activó múltiples recursos de emergencia para acudir al lugar del incidente, donde los equipos de rescate y sanitarios comenzaron a atender a los heridos. La situación en el lugar del accidente es compleja, con múltiples equipos trabajando contrarreloj para asistir a los afectados y esclarecer las circunstancias del siniestro. Se espera que las próximas horas sean cruciales para determinar la gravedad de las lesiones de los heridos y para recabar información detallada sobre lo sucedido. La comunidad local y las autoridades se encuentran consternadas por este trágico suceso, que ha generado una profunda preocupación en la isla. El impacto del accidente se extiende más allá de los heridos y fallecidos, afectando también a las familias y amigos de las víctimas, así como a la comunidad turística de La Gomera.\En el lugar del accidente, se encuentran operando activamente diversos recursos de emergencia. Entre ellos, se pueden observar varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un helicóptero medicalizado para facilitar el traslado de los heridos más graves y un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), que está colaborando en las tareas de rescate y evaluación. Además, se ha desplegado un importante operativo policial para asegurar la zona, regular el tráfico y recabar información relevante para la investigación del accidente. Los equipos de rescate y sanitarios están trabajando con la mayor diligencia posible, priorizando la atención médica a los heridos y la extracción de posibles víctimas que puedan encontrarse atrapadas en el autobús. La colaboración entre los diferentes cuerpos de emergencia es fundamental para optimizar los recursos y garantizar la asistencia más rápida y efectiva a los afectados. Las autoridades competentes han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente, lo que podría llevar a tomar medidas preventivas para evitar futuros incidentes de este tipo en la isla y mejorar la seguridad vial.\La información sobre este lamentable suceso está siendo constantemente actualizada a medida que se obtienen nuevos datos. Los medios de comunicación, incluido EL ESPAÑOL, están trabajando arduamente para ofrecer una cobertura completa y precisa de la noticia, con actualizaciones constantes sobre el número de heridos, la identidad de la víctima mortal y las circunstancias que rodearon el accidente. Se espera que en las próximas horas se revelen detalles importantes sobre las causas del siniestro y las medidas que se tomarán para asistir a los afectados. Los lectores interesados en recibir las últimas noticias sobre este trágico evento pueden descargar la aplicación móvil de EL ESPAÑOL para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse a la plataforma para acceder a contenido exclusivo, recibir newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, un espacio reservado para suscriptores. La cobertura de este evento está en desarrollo, y se brindará información precisa y oportuna a medida que evolucione la situación. La prioridad es mantener al público informado con la mayor exactitud posible y brindar apoyo a los afectados





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