Tragedia en Kiev: Tiroteo deja seis fallecidos y nueve heridos en supermercado

Un atacante ruso sembró el pánico en Kiev, abriendo fuego indiscriminadamente en la calle y atrincherándose en un supermercado. El suceso dejó un saldo trágico de seis muertos y nueve heridos, incluyendo un menor y un bebé, antes de que las fuerzas especiales abatieran al agresor tras una tensa toma de rehenes. El presidente Zelenski exige una investigación exhaustiva.

Un sábado de luto se vivió en Kiev , Ucrania , luego de que un violento tiroteo dejara un saldo preliminar de seis personas fallecidas y nueve heridas. El trágico suceso tuvo lugar en el distrito de Holosiivski, al sur de la capital, donde un individuo, posteriormente identificado como un hombre de nacionalidad rusa, desató el caos. Según los informes iniciales, el agresor comenzó a disparar de manera indiscriminada mientras descendía por una calle, sembrando el terror entre los transeúntes.

Posteriormente, el atacante se atrincheró en un supermercado cercano, aún armado y representando una amenaza inminente. La escalada de violencia obligó a la intervención de las fuerzas especiales de la Policía, quienes desplegaron un operativo para neutralizar al sospechoso y liberar a los rehenes. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que el número de víctimas mortales aumentó tras el deceso en el hospital de una mujer de aproximadamente 30 años que se encontraba en estado crítico. Inicialmente, se había reportado un número menor de fallecidos. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó la neutralización del atacante a través de sus redes sociales y exigió una investigación expedita para esclarecer los pormenores del incidente. Asimismo, instruyó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a mantener informada a la población con datos verificados a medida que avance la pesquisa. Las autoridades detallaron que, tras el tiroteo en la vía pública, el agresor se refugió en el establecimiento comercial, donde retuvo a cuatro personas durante varios minutos. Los esfuerzos policiales por negociar una salida pacífica y garantizar la atención médica a los heridos se vieron frustrados por la negativa del atacante a ceder. Ante esta situación, los agentes se vieron forzados a irrumpir en el local. Durante la operación de rescate, el individuo abrió fuego contra los efectivos policiales, lo que resultó en su abatimiento en el lugar, permitiendo así la liberación de los rehenes. La brutalidad del ataque dejó un panorama desolador, con heridos de diversas edades. Entre las víctimas se encuentra un menor de nueve años, así como un bebé de apenas cuatro meses. Este último resultó intoxicado por inhalación de monóxido de carbono, presuntamente tras un incendio provocado por el agresor en un apartamento cercano antes de perpetrar el tiroteo. La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos de esta tragedia, que subraya la persistente preocupación por la seguridad y la violencia armada





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