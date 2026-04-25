Tragedia en Hollywood Hills: La muerte de Celeste Rivas Hernández y las acusaciones contra el cantante d4vd

La muerte de la joven Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en el maletero de un Tesla perteneciente al cantante d4vd, ha conmocionado a la comunidad de Lake Elsinore y ha desencadenado una investigación criminal en Hollywood Hills. El caso ha revelado acusaciones de abuso sexual y homicidio premeditado.

La tranquila ciudad de Lake Elsinore , en el condado de Riverside, California, contrasta fuertemente con el brillo de Hollywood Hills . Celeste Rivas Hernández , una joven de 13 años, creció en Lake Elsinore , conocida por sus vecinos como una niña alegre con rizos oscuros y una mochila siempre al hombro.

Kayleigh Cortez, una vecina, recuerda haberla visto por primera vez hace tres años, destacando su belleza y sus hermosos rizos. La imagen de Celeste cambió drásticamente cuando su cuerpo desmembrado fue encontrado en el maletero de un Tesla perteneciente a David Anthony Burke, conocido como d4vd, un cantante de alt-pop. El vehículo estaba estacionado en un exclusivo barrio de Hollywood Hills, donde Burke había alquilado una lujosa residencia.

La tragedia ocurrió poco después de lo que habría sido el decimoquinto cumpleaños de Celeste. La desaparición de Celeste comenzó a ser reportada por familiares y amigos a principios de 2024. Se sabe que la joven y d4vd interactuaron en una transmisión en vivo de Twitch en enero, y fue fotografiada cerca de la casa de la estudiante de séptimo grado en varias ocasiones entre enero y marzo de 2024.

En junio de 2024, fue vista entre bastidores en un concierto de d4vd en Los Ángeles. La última vez que se la vio con vida fue en abril de 2025, cuando fue a la casa del cantante. Celeste era una niña que amaba Hello Kitty, y su cartel de persona desaparecida mostraba una imagen de ella usando pantuflas de su personaje favorito.

Vecinos y amigos recuerdan a Celeste como una niña dulce y llena de vida, lamentando que su potencial haya sido truncado. Kayleigh Cortez ha creado un monumento improvisado frente a la casa familiar, insistiendo en que Celeste debe ser recordada como una hija, hermana y amiga, no como una fugitiva.

El caso ha tomado un giro legal con la declaración de inocencia de Burke, de 21 años, acusado de homicidio premeditado con “circunstancias especiales”, lo que lo hace elegible para la pena de muerte. La fiscalía alega que Burke tuvo una relación sexual con Celeste y la asesinó después de que ella amenazara con exponerlo, acusándolo de “abuso sexual continuo” desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024.

La defensa de Burke, liderada por Blair Berk, niega las acusaciones y afirma que su cliente no es responsable de la muerte de Celeste. El informe de la autopsia reveló que Celeste murió por “múltiples lesiones penetrantes” en el pecho y el abdomen, posiblemente causadas por un objeto cortante. El informe también menciona un tatuaje similar al que tiene d4vd en el dedo de Celeste, y la ausencia de dos dedos en su otra mano.

La atención mediática se ha centrado principalmente en d4vd, mientras que la vida de Celeste ha recibido menos cobertura. La familia de Celeste, devastada por la pérdida, ha pedido privacidad a través de su abogado, Patrick Steinfeld, y ha expresado su compromiso de honrar la memoria de su hija





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