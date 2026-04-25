Tragedia en Asturias y Barcelona: Investigaciones por dos casos de violencia con armas de fuego

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un matrimonio herido por disparos en Lena, Asturias, mientras que en Barcelona un hombre es detenido por el asesinato de su madre en un centro sociosanitario. Ambos casos han conmocionado a la opinión pública y están siendo investigados a fondo.

La Guardia Civil ha iniciado una exhaustiva investigación tras el descubrimiento de un matrimonio de edad avanzada con heridas de arma de fuego en su residencia ubicada en Columbiello, un pintoresco núcleo perteneciente al municipio de Lena , en Asturias .

La alcaldesa de Lena, Genma Álvarez, confirmó la movilización de un importante dispositivo de seguridad compuesto por agentes de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la Policía Local, todos ellos dedicados a esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico suceso. Las primeras investigaciones apuntan a descartar, por el momento, la posibilidad de un acto de violencia de género, aunque todas las líneas de investigación permanecen abiertas.

El descubrimiento de lo ocurrido se produjo tras la llamada de auxilio de la pareja, que alertó a un familiar cercano, concretamente a un primo, quien se desplazó inmediatamente al domicilio y encontró a ambos cónyuges heridos. La situación ha generado una profunda conmoción en la tranquila localidad de Columbiello y en todo el municipio de Lena. Paralelamente a esta investigación en Asturias, las autoridades catalanas se enfrentan a un caso igualmente desgarrador.

Un hombre de 67 años ha sido detenido en Barcelona bajo la acusación de haber asesinado a su madre, una mujer de 92 años que residía en un centro sociosanitario en el distrito de Sant Andreu. Los hechos se desencadenaron en la mañana del viernes, alrededor de las 8:45 horas, cuando el propio detenido contactó con el servicio de emergencias 112, confesando haber cometido el crimen.

La rápida respuesta de las patrullas de los Mossos d'Esquadra confirmó la veracidad de la llamada, y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) se ha hecho cargo de la investigación para determinar los motivos que llevaron a este trágico desenlace. La noticia ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto de manifiesto la importancia de la atención y el apoyo a las personas mayores y a sus familias.

Se están investigando las circunstancias previas al suceso, incluyendo el estado mental del detenido y la relación que mantenía con su madre. Ambos casos, aunque geográficamente distantes, comparten la gravedad de la violencia y la pérdida de vidas humanas. Las autoridades competentes están trabajando diligentemente para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

En el caso de Columbiello, la Guardia Civil está recopilando testimonios de vecinos y familiares para reconstruir los últimos momentos de la pareja y determinar si existió alguna amenaza o conflicto previo. En Barcelona, la DIC está analizando las circunstancias del centro sociosanitario y el historial médico de la víctima para obtener una comprensión completa de la situación.

La sociedad española se encuentra consternada por estos sucesos y exige respuestas claras y medidas preventivas para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro. Se insta a la colaboración ciudadana para proporcionar cualquier información que pueda ser relevante para las investigaciones. La cobertura mediática de estos eventos se mantendrá actualizada a medida que se obtengan nuevos datos y se avance en las pesquisas.

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