Tragedia de Torre del Bierzo 1944: Accidente ferroviario y ocultamiento franquista

El desastre ferroviario de Torre del Bierzo en 1944 causó más de cien muertos. El régimen franquista intentó censurar el incidente que figura en el Libro Guinness de Récords.

El accidente ferroviario ocurrido el 4 de enero de 1944 en la estación de Torre del Bierzo representa una de las mayores tragedias ferroviarias del siglo XX, aunque su magnitud fue sistemáticamente minimizada por la censura de la época. El correo-expreso 421, que viajaba desde Madrid hacia La Coruña rebosante de pasajeros durante las fechas navideñas, sufrió una falla crítica en los frenos que le impidió detenerse en la estación. Al pasar a elevada marcha, el convoy impactó por detrás contra una máquina de maniobras con dos vagones en el interior del túnel, provocando un incendio devastador.

Mecánica del desastre y fallos técnicos

La información periodística de los diarios de ese entonces, como el propio periódico que publicó la nota a las 13:20 horas, atribuyó inicialmente el choque a la imposibilidad de funcionar los frenos del convoy. Sin embargo, análisis posteriores y testimonios recopilan que la colisión fue el resultado de una extraordinaria coincidencia de causas, incluyendo el largo uso del material móvil y el deficiente estado de la red ferroviaria tras la Guerra Civil. El impacto inicial incendió los primeros vagones dentro del pasadizo, creando un infierno que atrapó a los ocupantes. Días después, esta tragedia fue incluida en el Libro Guinness de Récords como el tercer accidente ferroviario con más víctimas del mundo, según la estimación del autor inglés John Marshall.

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La censura y las víctimas ocultas

El régimen franquista emprendió una estricta campaña para ocultar la verdadera dimensión de la catástrofe, evitando cuantificar las víctimas en los comunicados oficiales y señalando solo las mejoras logradas en la vía y el material. Aunque los diarios reportaron la extracción de veintiséis cadáveres al inicio, el historiador Juan Soto y otros investigadores han demostrado que el número de fallecidos superó el centenar. Muchos pasajeros viajaban sin billete, lo que complicó la identificación y permitió al gobierno mantener el secreto. La falta de transparencia elevó el suceso a la categoría de leyenda, donde el oscurantismo impidió que la verdad saliera a la luz durante décadas, aunque ABC publicaba que quizás nunca se despejaría la incógnita.

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Investigación histórica y testimonios

La reconstrucción detallada de los hechos y la identificación de las víctimas fueron posibles gracias al trabajo de investigadores como Vicente Fernández Vázquez, quien buceó en archivos y recopiló testimonios en su libro 'La verdad sobre el accidente ferroviario de Torre del Bierzo (1944)'. Entre los fallecidos se encontraban dos miembros del equipo de fútbol de Betanzos, mientras que figuras como Leopoldo Calvo-Sotelo, futuro presidente del Gobierno, lograron salir ilesos. La presencia de artistas, directores y testigos, como Gabriel Folgado, Ramón Fontecha y Tomás Bañuelos, documentada en fotografías de 2019 junto al monumento a las víctimas, evidencia el impacto social profundo que dejó el evento en la localidad de León.

Legado y memoria histórica actual

Setenta y cinco años después de la tragedia, la localidad de Torre del Bierzo inauguró un monumento en memoria de las víctimas, reconociendo oficialmente el dolor de una comunidad que había sufrido el evento en silencio. Testigos como José Rodríguez 'El Americano', quien vivió el incidente siendo un niño, refirieron que lo presenciado no era para olvidar, pero la memoria persiste a pesar de los intentos de encerrar los recuerdos. La producción de cortometrajes como 'Túnel número 20', de Ramón de la Fontecha, y la inclusión del suceso en registros internacionales confirman que la verdad, aunque tardía, ha trascendido el silencio impuesto por el régimen, consolidando este evento como un hito clave en la historia ferroviaria española.