Tragedia aérea en Florida: Learjet 60 se estrella tras emergencia en Greenacres

Un Learjet 60 transportando a nueve personas desde Texas hacia las Bahamas se estrelló contra una carretera en Greenacres, Florida, causando la muerte de todos los ocupantes. Los investigadores analizan las causas del siniestro.

Un Learjet 60 se estrelló contra una carretera concurrida en Greenacres, Florida, el domingo, 2 de noviembre de 2026, matando a las nueve personas que iban a bordo. El jet privado, que viajaba desde Austin, Texas, con destino final a las Bahamas, se precipitó desde una altitud de aproximadamente 10.600 metros hacia Military Trail, una arteria vial principal en el condado de Palm Beach.

Secuencia del Mayday y Caída del Jet

La copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras declaró una emergencia desesperada tras informar sobre condiciones de hielo y turbulencias moderadas. La secuencia crítica comenzó con una llamada rutinaria sobre la acumulación de hielo, seguida rápidamente por un grito de Mayday y el silencio definitivo cuando la aeronave impactó el suelo.

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Víctimas Identificadas del Accidente

Las familias han confirmado la identidad de ocho de las nueve víctimas fallecidas en la tragedia. Entre los fallecidos se encuentran el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, la cuidadora Anita Maria Cetina, Rachael Reed y Charmi Fehr.

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Testimonios del Impacto en el Suelo

El residente Andrew Mannino describió el estruendo y la pérdida inmediata de energía eléctrica en su hogar ubicado en un parque de casas móviles cercano al cráter formado por el impacto. El avión dejó una zona pavimentada destruida y una columna de humo negro visible para los testigos oculares en la zona.

Investigación de Causas Meteorológicas

Los federales están determinando si las tormentas y la formación de hielo en la atmósfera contribuyeron al descenso descontrolado. Filgueiras reportó previamente temperaturas de -47 grados Celsius y una tasa de descenso superior a 6.096 metros por minuto antes del impacto final.