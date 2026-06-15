Tragedia aérea en Brasil: influencers que declinesaron la invitación relatan cómo se salvaron del accidente que mató a Gaspi, Oliver Tree y otros cuatro

Dos influencers brasileños revelaron que también fueron invitados al vuelo fatal pero rechazaron la invitación. Entrevistados tras el accidente, compartieron sus recuerdos de las víctimas y detalles sobre los preparativos del viaje, que terminó en colisión de helicópteros con seis fallecidos.

Una tragedia aérea que cobró la vida del youtuber argentino Gaspi y del cantante estadounidense Oliver Tree podría haber tenido un número aún mayor de víctimas.

Según revelaciones recientes, dos influencers brasileños confirmaron que ellos también habían sido invitados a abordar el helicóptero, pero rechazaron la invitación justo antes del despegue. Uno de ellos, conocido como Iae Break, explicó que fue convocado por Lucas Brito Chaves, uno de los fallecidos, para sumarse al viaje, pero no pudo asistir debido a compromisos previos. Tras conocer la noticia del accidente, Iae Break compartió un mensaje que reflejaba su profundo impacto y conmoción.

Además, recordó que en los días previos había pasado tiempo con Oliver Tree durante la visita del cantante a Brasil, donde grabaron contenido en diversos puntos turísticos de Río de Janeiro y entablaron una amistad. Describió a Tree como una persona con "un corazón gigante", extremadamente talentosa y determinada.

Por otro lado, otro influencer brasileño, WAO, también manifestó haber sido invitado y expresó su pesar tras enterarse de las identidades de las víctimas. WAO explicó que incluso se había organizado un transporte terrestre alternativo porque no se sentía cómodo viajando en helicóptero, una decisión que, en retrospectiva, le salvó la vida. Horas después del accidente, publicó varias fotografías junto a Lucas Brito Chaves y Oliver Tree, lamentando profundamente su fallecimiento.

El choque entre dos helicópteros dejó un saldo de seis víctimas fatales. Entre ellas se encontraban Gaspi, uno de los creadores de contenido más populares de Argentina; Lucas Vignale, director audiovisual que trabajó con artistas de renombre como Bizarrap, Duki y Nicki Nicole; el cantante Oliver Tree; el productor brasileño Lucas Brito Chaves; y los pilotos de ambas aeronaves.

Según informaron medios brasileños, el grupo se dirigía hacia una propiedad familiar en la región de Angra dos Reis cuando ocurrió el accidente que conmocionó a millones de seguidores en redes sociales a nivel internacional. La comunidad digital está en shock, y muchos cuestionan las circunstancias de seguridad que rodearon el vuelo.

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas de Brasil han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del colapso aéreo, que ha generado un amplio debate sobre los protocolos de vuelo en helicópteros privados, especialmente cuando transportan a figuras públicas. Las familias de las víctimas han recibido mensajes de condolencia de todo el mundo, y los allegados a los fallecidos han comenzado a rendir homenajes en sus redes sociales, recordando no solo su talento sino también su legado humano.

Este incidente subraya los riesgos inherentes a la aviación privada y la importancia de estrictas medidas de seguridad, incluso en viajes aparentemente recreativos. Mientras tanto, los influencers que declinaron la invitación han agradecido a sus seguidores por el apoyo y han hecho un llamado a la prudencia, pidiendo que se evite especular sobre los hechos hasta que la investigación oficial arroje resultados concluyentes.

La tragedia ha dejado una marca profunda en la comunidad artística y de creadores de contenido, que ve cómo la muerte alcanza a algunos de sus miembros más queridos en circunstancias trágicas y evitables





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