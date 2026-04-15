Trade Republic supera los dos millones de clientes en España y acelera su crecimiento

El neobanco alemán Trade Republic alcanza los dos millones de clientes en España en tan solo diez meses, superando a competidores tradicionales. La compañía anuncia nuevos lanzamientos y un servicio de atención al cliente 24/7 para afianzar su posición en el mercado español.

Trade Republic logra otro hito en el mercado español, superando la barrera de dos millones de clientes en tan solo 10 meses y adelantando a competidores tradicionales como Abanca o Bankinter. El neobanco de origen alemán ha acelerado su expansión en el mercado ibérico con una estrategia agresiva de captación y fidelización basada en ofertas atractivas para el pasivo y comisiones bajas en productos de inversión.

La filial española, con estos dos millones de clientes, entra en una nueva fase de crecimiento, según explica Pablo López Gil-Albarellos, country manager en España y Portugal de Trade Republic, en declaraciones a EXPANSIÓN. El directivo señala que haber sido la primera entidad bancaria en España en alcanzar el primer millón de clientes en menos de cuatro años y ahora el segundo millón en menos de cinco, les posiciona como el banco con el crecimiento más rápido en la historia bancaria española. Estima que en pocos meses han duplicado su penetración en el mercado, alcanzando el 6%. La firma contabiliza sus clientes en función de las aperturas de cuentas.

La nueva base de clientes en España la establece como el principal mercado internacional del grupo, excluyendo a Alemania, su mercado de origen. Trade Republic opera actualmente en 18 países, lo que demuestra su ambición por consolidarse como una plataforma global. La dirección de la entidad anticipa que la tendencia de crecimiento se mantendrá en lo que resta del año, con planes ambiciosos para el futuro. López adelanta que Trade Republic está preparando diversos lanzamientos para los próximos meses, enfocados en 'mejorar la parte bancaria' y en el sector minorista. La compañía ve un gran potencial en la banca retail, con el objetivo de cerrar el año 2026 con tres millones de clientes.

Además de los próximos lanzamientos, la filial ibérica ha optimizado su operativa con múltiples actualizaciones y alrededor de treinta mejoras destinadas a agilizar y simplificar su aplicación móvil. Este enfoque en la experiencia del cliente es fundamental para mantener el ritmo de crecimiento y fidelizar a la creciente base de usuarios. La inversión en tecnología y la mejora continua de sus servicios son pilares clave de su estrategia.

Como muestra del compromiso de Trade Republic con el mercado español, el anuncio de los dos millones de clientes se acompaña del lanzamiento de un servicio telefónico de atención al cliente disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. El country manager subraya que esta demanda provenía directamente de los clientes, quienes solicitaban un canal de comunicación directo y eficiente. Este servicio garantiza asistencia personalizada para resolver problemas menores o aclarar dudas. Christian Hecker, cofundador de la entidad digital, explica en un comunicado que el servicio de atención al cliente se ha reconstruido completamente. Este modelo se basa en agentes formados que ayudan a los clientes de forma individualizada, lo que refleja el compromiso de la empresa por ofrecer una experiencia superior. La disponibilidad de este servicio las 24 horas refuerza la apuesta de Trade Republic por la satisfacción del cliente y su voluntad de adaptarse a las necesidades de sus usuarios. Este nivel de servicio es un diferenciador clave en un mercado cada vez más competitivo.

El éxito de Trade Republic en España se atribuye a una combinación de factores clave. La oferta de productos de inversión con bajas comisiones, la facilidad de uso de su plataforma y una estrategia de marketing efectiva han contribuido a atraer a un gran número de clientes. La apuesta por la innovación, con la introducción de nuevas funcionalidades y servicios, como el servicio telefónico 24/7, demuestra la capacidad de la empresa para adaptarse a las necesidades del mercado y mantener su ritmo de crecimiento. La expansión internacional, con la entrada en nuevos países, es otro factor importante que impulsa su crecimiento. La combinación de una propuesta de valor atractiva, una tecnología sólida y un enfoque centrado en el cliente ha convertido a Trade Republic en un competidor importante en el sector bancario español. La ambición de alcanzar los tres millones de clientes para 2026 demuestra la confianza de la empresa en su modelo de negocio y en el potencial del mercado español. El enfoque en la banca retail, con el lanzamiento de nuevos productos y servicios, refuerza la estrategia de crecimiento de la compañía y su objetivo de convertirse en un actor líder en el sector financiero.





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