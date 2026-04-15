Trade Republic supera los dos millones de clientes en España y refuerza su servicio de atención al cliente

Trade Republic consolida su posición en el mercado español al alcanzar los dos millones de clientes y lanza un nuevo servicio de atención al cliente 24/7 con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia en España y Europa.

Trade Republic acelera su expansión en España , alcanzando un hito significativo al superar los dos millones de clientes. Este logro, conseguido en tan solo diez meses, refleja un crecimiento exponencial y consolida su posición como una de las plataformas financieras de mayor dinamismo en el país. Este notable desempeño le ha permitido aventajar a competidores directos, incluyendo a otros neobancos como N26, también de origen alemán, y a entidades bancarias tradicionales de tamaño medio como Abanca o Bankinter.

Consciente de la importancia de la atención al cliente, Trade Republic ha anunciado el lanzamiento de un nuevo servicio de atención al cliente gratuito y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de teléfono y chat. Para la implementación de este servicio, la entidad ha invertido 'decenas de millones de euros' en los últimos seis meses, destinados a la construcción de nueva infraestructura, el desarrollo de productos y la formación de más de 1.000 nuevos agentes externos. Estos agentes, que se comunicarán en ocho idiomas diferentes, incluyendo español e inglés, estarán disponibles para responder a las consultas de los clientes y brindarles asistencia. Se estima que alrededor de un centenar de estos agentes están capacitados para atender a los clientes de habla hispana en todo momento. Este esfuerzo refleja el compromiso de Trade Republic con la excelencia en el servicio al cliente y su adaptación a las necesidades del mercado español.

El cofundador de Trade Republic, Christian Hecker, ha expresado su ambición de convertir a la entidad en la que ofrezca el mejor servicio de atención al cliente en España y Europa en los próximos doce meses. Los clientes podrán contactar directamente con el servicio a través de la aplicación móvil, solicitando una llamada o iniciando un chat en tiempo real con agentes especializados. Además, para los casos más complejos, se ha implementado un sistema de seguimiento que permite a los clientes consultar el estado de su solicitud en tiempo real dentro de la app. Pablo López-Gil Albarellos, responsable de Trade Republic para España y Portugal, ha destacado el rápido crecimiento de la entidad, subrayando que 'haber sido la primera entidad bancaria en España en alcanzar el primer millón de clientes en menos de cuatro años y ahora el segundo millón en menos de cinco nos posiciona como el banco con el crecimiento más rápido en la historia bancaria española'. Este éxito, según el country manager, 'nos permite asegurar que el crecimiento de Trade Republic en España vaya acompañado de un servicio cercano, accesible y de máxima calidad para nuestros clientes'





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