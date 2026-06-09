Trabajadores del SoFi Stadium cerca de la huelga antes del Mundial 2026 por salarios y seguridad

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, más de 2,000 trabajadores del SoFi Stadium en Los Ángeles, representados por el sindicato Unite Here Local 11, amenazan con declararse en huelga si no se ratifica un acuerdo contractual que incluya mejoras salariales y protecciones contra la presencia de agentes de ICE. Tras una votación con un 96% de apoyo a la huelga, se llegó a un acuerdo provisional que será votado por los empleados. La FIFA y las autoridades locales aseguran que la seguridad está garantizada, pero el sindicato mantiene el derecho a huelga si la acción migratoria ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores durante los partidos.

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una nube de incertidumbre se cierne sobre el SoFi Stadium de Los Ángeles .

Más de 2,000 empleados, entre cocineros, bartenders, personal de limpieza y asistentes de concesiones, podrían abandonar sus puestos de trabajo si no se ratifica un acuerdo contractual provisional alcanzado tras meses de tensas negociaciones. La disyuntiva no solo pone en jaque la logística de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, que albergará ocho partidos en este recinto, sino que también ha encendido los focos sobre las condiciones laborales en la sombra de la celebración.

Para Yolanda Fierro, empleada del estadio durante seis años, la antesala del torneo está lejos de ser una fiesta; está marcada por la decepción y el temor de enfrentarse a la posibilidad de ser separada de su familia debido a acciones migratorias en su lugar de trabajo. Su voz, que representa a miles de trabajadoras detrás de cada comida y bebida servida, refleja un dilema colectivo: el orgullo de hacer posible un evento global choca con la exigencia de dignidad y seguridad básica.

El sindicato Unite Here Local 11, que representa a más de 32,000 trabajadores en el sur de California y Arizona, ha sido el motor de esta lucha. Tras una votación donde el 96% de los empleados del estadio autorizó la posibilidad de una huelga, la presión sobre la administración del SoFi Stadium se intensificó.

Finalmente, el martes 9 de junio se anunció un acuerdo contractual provisional, un respiro que por ahora evita un paro laboral en vísperas del partido inaugural del viernes. Sin embargo, la calma es tensa. Los trabajadores aún deben ratificar el texto en una votación, y el sindicato ha dejado claro que mantiene el derecho a declarar huelga si consideran que la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las instalaciones compromete su seguridad.

Esta condición se ha convertido en un punto neurálgico del conflicto, trasladando el debate del ámbito salarial al terreno de los derechos civiles y la protección frente a posibles abusos de poder. La FIFA, como organizadora del Mundial, ha delegado gran parte de la seguridad en socios federales y empresas privadas.

David Burris, director de seguridad de la FIFA para la Costa Oeste, ha defendido el plan como la "receta perfecta" para un evento exitoso, basado en la colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las autoridades locales. No obstante, estas declaraciones contrastan con la preocupación expresada por los trabajadores.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, ha intentado enviar un mensaje de tranquilidad, asegurando que las calles y recintos estarán seguros y que apoya tanto a los residentes como a los visitantes. Pero para Robert Luna, sheriff del condado, el tema de ICE requirió una gestión directa: contactó personalmente al responsable del DHS en Los Ángeles para clarificar los rumores sobre una posible presencia masiva de agentes migratorios durante los partidos.

La respuesta federal, aunque no se detalla completamente en el reporte, parece haber sido insuficiente para disipar por completo las alarmas del sindicato. Mientras las partes afinan los últimos detalles del acuerdo, el escenario sigue siendo de alta tensión. Los deseos de los trabajadores son concretos: mejoras salariales que reconozcan la generación de enormes ganancias que traerá el Mundial, protecciones contractuales sólidas y garantías de que no serán objeto de redadas o intimidación mientras cumplen con sus labores.

Cesar Zamora, bartender con cinco años de experiencia en el estadio, califica de "devastador" que a días del evento aún se debatan estos aspectos básicos. Su postura es firme: si se requiere huelga para obtener respeto y seguridad, está listo. La FIFA ha sido consultada por CNN para sus comentarios, a la espera de una respuesta.

Paralelamente, el SoFi Stadium, el más grande de la NFL con capacidad para 70,000 espectadores y ya con su césped instalado, enfrenta el reto operativo más crucial en su historia reciente. Su éxito como sede del Super Bowl LVI en 2022 y como líder en venta de entradas para conciertos en 2023 ahora se mide contra la posibilidad de un colapso laboral que empañaría la imagen del Mundial en suelo estadounidense.

La historia no es solo sobre fútbol; es sobre la lucha de una fuerza laboral invisible que busca su lugar en la Norteamérica que celebra mientras otros temen por su futuro. La ratificación del acuerdo, que se vota este miércoles, definirá si el silbato de inicio del partido inaugural se escuchará entre aplausos o entre el eco de un silencio de protesta





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