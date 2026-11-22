Autoridades confirman tres fallecidos y un herido en disparos durante reunión en Parma, Ohio. Detienen a un sospechante mientras investigan móvil de la violencia letal.

Las autoridades confirmaron el sábado por la noche que tres personas perdieron la vida y una resultó herida a causa de disparos durante una fiesta prenatal en la ciudad de Parma, Ohio. El incidente violento ocurrió en el establecimiento Pandora's Magical Events Venue, ubicado a aproximadamente 16 kilómetros al sur de Cleveland, lo que ha generado una profunda conmoción en la comunidad local.

Detalles de la escena del crimen en Ohio

El equipo de respuesta policial llegó al centro de eventos tras recibir llamadas reportando un tiroteo activo en el lugar. La Oficina del Sheriff del condado de Lexington y otras agencias colaboraron en el perímetro de seguridad inmediato para proteger a los testigos y rescatar a los sobrevivientes. La información preliminar indica que la explosión de violencia ocurrió en medio de lo que los oficiales describieron como una disputa doméstica subyacente.

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Identificación de las víctimas fatales

Los agentes de policía identificaron formalmente a dos de las tres personas fallecidas en el lugar. Leasia England, de 17 años de edad, y Jayson Townsend, de 45 años, fueron confirmadas como las víctimas mortales. Las autoridades especificaron que Jayson Townsend era el padre de la mujer que estaba celebrando la fiesta prenatal; ella se encuentra a salvo y no sufrió heridas físicas durante el incidente.

Roles de los sospechosos involucrados

Una tercera persona fallecida fue identificada como un hombre de 19 años, quien según las primeras indicios era el padre biológico del bebé que estaba por nacer. Testigos declararon a la policía que este hombre no había sido invitado a la celebración, lo que sugiere que su presencia no era autorizada. Por otro lado, un hombre de 29 años fue detenido en el lugar, aunque no se presentaron cargos criminales de inmediato.

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Investigación y determinación legal

El portavoz de la policía, Scott Traxler, declaró que los detectives están evaluando si el hombre de 29 años actuó como agresor principal o si respondió en defensa propia. Los fiscales revisarán las pruebas balísticas y los videos de vigilancia para determinar la cadena de eventos exacta. Se ha recuperado un total de dos armas de fuego relacionadas con el tiroteo para su análisis forense.

Próximos pasos en el proceso judicial

La investigación continua incluye el análisis de declaraciones de testigos y la comparación de marcas de balística en los casquillos encontrados. Las autoridades aún no han divulgado el nombre de la mujer de 39 años que recibió un disparo en la pierna, ni el del joven de 19 años fallecido. Se espera una decisión formal sobre los cargos penales contra el sospechante de 29 años en los próximos días.