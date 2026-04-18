Trágico incendio en Los Realejos: Mujer de 60 años fallece y siete heridos por inhalación de humo

Un incendio en un edificio de tres plantas en El Toscal, Los Realejos, Tenerife, ha causado la muerte de una mujer de 60 años y ha dejado a otras siete personas intoxicadas por humo, tres de ellas en estado crítico. Más de 30 vecinos fueron evacuados.

Una tragedia sacudió en la madrugada de este sábado el municipio tinerfeño de Los Realejos , específicamente en el barrio de El Toscal. Un voraz incendio declarado a las 03:29 horas en un edificio de tres plantas, ubicado en la calle Los Bancales, cobró la vida de una mujer de 60 años a causa de la inhalación de humo.

El suceso obligó a una evacuación masiva de más de 30 vecinos, muchos de los cuales se encontraron atrapados en las escaleras y en el patio interior del inmueble, expuestos a una densa y asfixiante humareda. El balance de afectados por la inhalación de humo se elevó a un total de siete personas, además de la fallecida. Tres de ellas se encontraban en estado crítico al presentar parada cardiorrespiratoria, requiriendo maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas, por parte de los servicios sanitarios, quienes lograron recuperarlas antes de su traslado urgente a centros hospitalarios. Una de estas personas es otra mujer de 60 años, que fue llevada al Hospital Universitario de Canarias. Un hombre de 65 años y una mujer de aproximadamente 70 años fueron ingresados en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Los otros cuatro heridos, con afectaciones moderadas por inhalación de humo, fueron derivados al Hospital Universitario Hospiten Bellevue para su valoración y tratamiento. Entre ellos se encontraba un varón de 48 años que, además de la intoxicación, sufrió un traumatismo en una extremidad inferior, y tres hombres de 71, 69 y 69 años, todos afectados por el humo. Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del fuego se localizó en el interior de una vivienda situada en la primera planta del edificio. Las llamas se propagaron con extrema rapidez por la fachada, extendiéndose a viviendas colindantes y ascendiendo a los pisos superiores, lo que multiplicó la carga de humo en todo el bloque residencial, complicando las labores de rescate y evacuación. El Consorcio de Bomberos de Tenerife movilizó cuatro dotaciones desde los parques de La Orotava, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Tras varias horas de intensa labor, lograron controlar y extinguir las llamas. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegó un amplio dispositivo con varias ambulancias de soporte vital básico y un equipo de Atención Primaria para atender a los afectados en el lugar. Dada la gravedad de los hechos y el impacto emocional, el SUC también gestionó la intervención de un equipo de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, para ofrecer apoyo psicológico a los afectados y a sus familias en estos difíciles momentos





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