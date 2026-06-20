Trágica muerte de un menor en la playa de Tarragona

Un menor fallece en la playa de Tarragona tras ser rescatado en la zona de las rocas de l'Arrabassada. El incidente ocurrió durante una jornada en la que seis menores se estaban bañando en la zona de la cueva del Gos y tenían serias dificultades para regresar a la orilla.

Un menor fallece en la playa de Tarragona tras ser rescatado en la zona de las rocas de l'Arrabassada. El incidente ocurrió durante una jornada en la que seis menores se estaban bañando en la zona de la cueva del Gos y tenían serias dificultades para regresar a la orilla.

Hasta la playa tarraconense se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra, de la Cruz Roja, de Salvamento Marítimo y del Sistema de Emergencias Médicas. Otros tres menores necesitaron la intervención de los equipos de rescate. Dos de las víctimas fueron localizadas por el servicio de salvamento de Cruz Roja.

Una pudo ser evacuada desde una zona segura, mientras que para alcanzar a la segunda los socorristas tuvieron que lanzarse al agua en una zona de especial riesgo por las corrientes y la fuerte resaca. Con este fallecimiento, el menor se convierte en la primera víctima mortal registrada en las playas de Cataluña desde el inicio oficial de la temporada de baño, que comenzó el pasado 15 de junio.

El presidente de la Generalitat ha expresado su consternación por el accidente en la playa de Tarragona y ha mandado un 'abrazo y todo el apoyo a la familia y amigos en estos momentos tan difíciles'. También ha agradecido la rápida actuación de los efectivos que han prestado ayuda en el incidente de este viernes





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trágica Muerte Playa De Tarragona Menor Fallece Rescate En La Zona De Las Rocas De L'arrabassa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Interrumpida la alta velocidad entre Lleida y Barcelona por un incendio forestal en AlbiLos detalles﻿ La circulación entre Lleida-Pirineus y Camp de Tarragona se encuentra interrumpida por un incendio ajeno próximo a la infraestructura entre Les Borges Blaques y L'Espluga de Francolí.

Read more »

Un menor muere mientras se bañaba en una playa de Tarragona y dos están en estado críticoTres de los jóvenes han podido salir por su propio pie del agua, mientras que los otros tres han tenido que ser rescatados y atendidos por los equipos de emergencias

Read more »

Muere un menor y otros dos están en estado crítico tras bañarse en una playa de Tarragona con bandera amarillaLos detalles Los chicos tienen entre 13 y 14 años y han intentado dejar el mar saliendo por la zona de rocas de la playa de la Arrabassada. Ahora, tras este trágico accidente, en dicha playa ondea la bandera roja, la que prohíbe el baño ante el mal estado de la mar.

Read more »

Un menor fallecido y dos en estado crítico mientras se bañaban en una playa de TarragonaVista general de la playa de la Arrabassada de Tarragona en julio de 2007

Read more »