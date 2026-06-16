Toy Story 5: Pixar regresa con una nueva aventura que reflexiona sobre la tecnología y la relevancia de los juguetes

Pixar estrena la quinta entrega de Toy Story, una película que aborda el desafío de los juguetes tradicionales en un mundo digital. Con el regreso de Woody, Buzz y Jessie, y la incorporación de nuevos personajes, la cinta reflexiona sobre la evolución del entretenimiento y la lucha por mantenerse vigente. Dirigida por Andrew Stanton, con música de Randy Newman y Diane Warren, y voces como Keegan-Michael Key, la película llega a los cines españoles el 17 de junio. Los productores Pete Docter y Lindsey Collins explican cómo surgió la idea y el contexto de una industria transformada.

Pixar celebra su aniversario con el regreso de su franquicia más icónica, Toy Story , que este 17 de junio llega a los cines españoles con su quinta entrega.

La compañía, que se estableció oficialmente como corporación independiente el 3 de febrero de 1986, ha cumplido recientemente 39 años, mientras que la saga debutó hace 30. Bajo el paraguas de Disney desde 2006, Pixar rescata a Woody, Buzz Lightyear y Jessie, ahora enfrentados a un nuevo desafío: la lucha de los juguetes tradicionales por mantener su relevancia en un mundo dominado por las pantallas y la tecnología.

La película, dirigida por Andrew Stanton, refleja cambios profundos en la industria y en la sociedad, incluyendo la pandemia y la transformación en el consumo de entretenimiento, donde las pequeñas pantallas tienen un papel protagónico. La trama muestra a los personajes luchando por conquistar la atención de Bonnie, con la aparición de un nuevo personaje, Lilypad (con voz de Greta Lee), y la inclusión de 50 Buzz Lightyears.

La banda sonora vuelve a estar a cargo de Randy Newman, esta vez con la colaboración de Diane Warren para los créditos. Entre las nuevas voces destaca la del cómicoy actor Keegan-Michael Key, reconocido por su talento y premios.

Durante una visita a Madrid, los productores Pete Docter, director creativo de Pixar y ganador de tres Oscar a la mejor película de animación, y Lindsey Collins, vicepresidenta de desarrollo del estudio, explicaron que la idea surgió cuando Andrew Stanton presentó un guion que colocaba a la tecnología como antagonista y daba protagonismo a Jessie. Docter señaló que la ironía es que no se plantearon la relevancia de Pixar, sino cómo usar la amenaza de las pantallas para contar una buena historia.

Collins añadió que intentan mostrar que el tema es complicado y sin una solución clara, algo que los padres incluso preguntan al estudio. La película, que ya fue ganadora de 23 Oscars en total (11 a mejor película animada), mantiene su esencia mientras explora conflictos contemporáneos, demostrando que, a pesar de los cambios, la historia de los juguetes sigue resonando





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