Toy Story 5 expone la angustia infantil ante la adicción a las pantallas digitales

La nueva entrega de Pixar explora la soledad de los niños y la culpa de los padres frente al auge de la tecnología, centrándose en la historia de Bonnie y sus juguetes en un mundo dominado por tablets.

La reciente entrega de la saga "Toy Story" aterriza en los cines de América Latina y España este 17 de junio, y con ella llega una reflexión inesperada sobre la relación entre la infancia y la tecnología digital.

La nueva película, titulada "Toy Story 5", se aleja de los típicos enredos de los juguetes que cobran vida para centrarse{

}en la profunda ansiedad de Bonnie, la pequeña dueña de los juguetes, cuyo mundo cotidiano está cada vez más dominado por una tablet llamada Lilypad. Cuando los niños de su escuela comienzan a pasar horas en juegos en línea y redes sociales, los juguetes -desde el intrépido Woody hasta la leal Jessie- sienten una creciente amenaza de obsolescencia.

Se plantean preguntas incómodas sobre su relevancia en una era en que los dispositivos electrónicos parecen sustituir al juego imaginativo. El guion explora, con la precisión quirúrgica que caracteriza a Pixar, la culpa que sienten los padres al ver a sus hijos inmersos en pantallas, y la soledad que experimentan los niños al no encontrar amigos "reales" que compartan sus intereses. En una escena clave, Bonnie suplica a sus padres: "¿Por qué nadie quiere ser mi amigo?

", una frase que resume la desesperación de los pequeños espectadores que buscan conexión humana en medio de un ruido digital ensordecedor.



El estudio no rehúye mostrar el lado oscuro de la tecnología.

A través de la mirada de los juguetes, que viven una crisis existencial al ser relegados a la sombra de la tablet, la película plantea un debate sobre los riesgos de la adicción a las pantallas: el aislamiento, la envidia, el tedio y la nostalgia por los juegos tradicionales. Al mismo tiempo, los personajes adultos -los padres de Bonnie- se ven atrapados entre el deseo de proteger a su hija de los peligros{{{ }}} del "ciberacoso y contenido inapropiado" y el miedo a convertirla en una excluida social si la alejan del mundo virtual.

La narrativa muestra cómo ambos bandos intentan equilibrar la exposición tecnológica con la necesidad de interacción humana, ofreciendo una visión matizada que no condena ni celebra de forma radical los dispositivos digitales.



Desde el punto de vista de la producción, "Toy Story 5" rompe con la tradición de Pixar al dedicar una parte sustancial de su tiempo a la soledad humana, relegando a los juguetes a un papel secundario que sirve como espejo de los problemas contemporáneos.

La película es, sin duda, una de las más provocadoras del estudio, ya que se atreve a abordar la ansiedad infantil y la presión social de una generación que crece con smartphones y tablets. Los críticos han señalado que, aunque la trama sufre de una sobrecarga de personajes y subtramas -por ejemplo, la aparición de decenas de versiones de Buzz Lightyear viajando por el país-, la intención de provocar reflexión supera esas debilidades.

En última instancia, "Toy Story 5" invita al público adulto a cuestionar sus propias decisiones sobre la crianza digital y a reconsiderar el valor de los juegos físicos, los juguetes y la imaginación como herramientas esenciales para el desarrollo emocional de los niños. Con una duración de más de dos horas y una banda sonora que incluye una canción melancólica de Taylor Swift en los créditos finales, la película se presenta como una obra que combina entretenimiento y crítica social, marcando un hito en la evolución del cine de animación contemporáneo





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