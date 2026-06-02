Toy Story 5 aborda la adicción a las pantallas: los juguetes frente a la tecnología

La quinta entrega de la saga animada muestra a Woody, Buzz y Jessie enfrentándose a una tableta que cautiva a los niños, reflejando la preocupación por el exceso de tiempo frente a las pantallas. El reparto original regresa para dar voz a los icónicos personajes.

La quinta entrega de la franquicia Toy Story, que se estrena a finales de este mes, aborda un tema muy actual: la adicción de los niños a las pantallas.

En esta ocasión, Woody, Buzz y Jessie se ven amenazados por la llegada de una nueva tableta con forma de rana llamada Lilypad, que cautiva a los niños de la película. Tom Hanks, quien vuelve a poner voz a Woody, destacó que la historia refleja el desinterés de los jóvenes por los juguetes tradicionales, ya que pasan cada vez más tiempo mirando sus teléfonos.

El actor mencionó un momento de la película en el que se ve el resplandor azul de los dispositivos en los dormitorios, lo que genera terror en el corazón. El reparto principal regresa con Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack dando vida a Woody, Buzz Lightyear y Jessie respectivamente. También se une Greta Lee, conocida por su papel en Past Lives. La película, que fue la primera en realizarse íntegramente mediante animación por computador, ha evolucionado con el tiempo.

Tim Allen recordó que cuando vieron los primeros montajes, la estética les pareció extraña, pero la historia inteligente y el guion cautivador lograron conquistar al público. Allen explicó que al principio la relación entre Woody y Buzz era demasiado áspera, pero luego hicieron a Woody más comprensivo y a Buzz un poco más tonto, lo que mejoró la dinámica. La trama toca un tema que preocupa a muchos padres: el tiempo excesivo frente a las pantallas.

Allen contó una anécdota sobre su hija adolescente, quien en el cine predijo el giro argumental de una película casi de inmediato, demostrando cómo los jóvenes están acostumbrados a narrativas cortas de siete segundos en Instagram. La cantante, que participó en la banda sonora, afirmó que siempre soñó con escribir para estos personajes a los que adora desde los cinco años.

En un momento en que el debate sobre los perjuicios de las pantallas está más vigente que nunca, Toy Story 5 llega como un recordatorio de la importancia de los juguetes y la imaginación frente a la tecnología





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