Torres reprocha a Clavijo por su actitud 'conspiranoica' y la gestión del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

El ministro Torres ha cargado duramente a Clavijo por la actitud 'conspiranoica' que considera que ha mostrado este martes en el Parlamento canario con el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Torres ha tildado a Clavijo como 'un error político' y sin regeneración, al asegurar que 'no es recuperable' y ha pedido a Clavijo que reflexione sobre su intervención. El ministro ha hablado sobre las acusaciones de Clavijo del Gobierno, en su ausencia de positivos a bordo del buque MV Hondius, y ha dicho: 'No había ningún positivo, ¿cómo puedes ocultar que hay algún positivo si no había positivo alguno?'

Torres reprocha a Clavijo su actitud 'conspiranoica' con el hantavirus, un 'error político' que no sabe si es 'reparable' "Se ha equivocado en atacar a otros", ha dicho el ministro, que ha pedido al presidente canario que reflexione Torres considera que 'se ha visto arrinconado' y ha 'atacado a otros para defenderse', hablando de 'teorías conspiranoicas', de 'gente contra él' y le ha pedido que reconozca su 'error gravísimo' e 'irresponsabilidad' al decir el pasado sábado por la noche al decir que no iba a autorizar el fondeo en Tenerife del crucero MV Hondius para el desembarco de los pasajeros y su repatriación, como finalmente se hizo este domingo.

A las acusaciones de Clavijo contra el Gobierno, al haber asegurado este martes en el Parlamento canario que habían 'ocultado' que había contagiados en el barco, ha dicho: 'No había ningún positivo, ¿cómo puedes ocultar que hay algún positivo si no había positivo alguno?

'. 'Los dos ciudadanos estadounidenses han dado negativo en EE. UU. , como puedes ocultar que haya positivo?

Dónde está buscando un resquicio a ver si encuentra algún error, cuandoClavijo acusa al Gobierno de ocultar 'deliberadamente' que había 'al menos' un contagiado a bordo del Hondius' y que en ella el presidente canario expresó como su principal preocupación que el barco se fuera el domingo por la noche. Esto no se podía hacer, según ha explicado el ministro, porque todo estaba organizado para que zarpara el lunes tras haber repostado y después de que hubieran sido repatriados todos los pasajeros.

Según ha asegurado Torres, el Gobierno supo después por la rueda de prensa de Clavijo, de que este había decidido no autorizar el fondeo del buque, una decisión que ha calificado de 'desorbitada'





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