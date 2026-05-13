Torres: Clavijo 'se ha vuelto a equivocar' en caso hantavirus y asegura que el barco no fondeó por error de protocolo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, critica los errores de Fernando Clavijo, en la entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER, y responde a la situación de emergencia de la que el gobierno canario baila. Clavijo ha asegurado que hubo un positivo en la primera prueba y que el Gobierno no le ha informado. Torres, en cambio, asegura que no había ningún positivo y que Clavijo se ha equivocado. La situación se ha agravado por el incumplimiento del protocolo y por el posible contagio del virus en el buque. Además, se cuestiona la acción del Gobierno de España en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la crisis en México.

Madrid (EFE) - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado en la entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha ‘se ha vuelto a equivocar’ al decir que el Gobierno ha ocultado un positivo por hantavirus en el pasaje antes de desembarcar en el puerto de Granadilla (Tenerife).

'No hay ningún positivo', ha enfatizado. Según Torres, las autoridades norteamericanas han confirmado que el ciudadano estadounidense al que se le hicieron dos pruebas simultáneas en dos laboratorios dio un positivo no concluyente en la primera y un negativo en la segunda. Como Torres ha explicado, Clavijo ha tenido contacto diario con el obligado como ministro del Gobierno de España.

Además, el ministro ha criticado la falta de transparencia y responsabilidad de Clavijo al anunciar que no permitirá el fondeo del barco con el argumento de que el protocolo indicaba hasta las 19:00 horas del lunes, pero Clavijo anunció en una reunión compleja que no lo haría. Con este comportamiento, Torres ha preguntado sobre las posibles consecuencias en un caso de extrema gravedad si el puerto hubiera sido de competencia exclusiva del Gobierno canario o si el barco hubiera fondeado, se hubiera dejado en alta mar o hubiera seguido siendo vulnerable durante varios días hasta Países Bajos.

Torres también ha aludido a la ausencia de respuesta en caso de existen dificultades en el extranjero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la crisis en México, como en el informe del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, sobre la situación mexicana.

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