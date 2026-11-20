Tres torques gallegos custodiados en el British Museum regresan a Galicia tras décadas de ausencia, exhibidos junto a otras joyas halladas en 2023 para destacar la orfebrería local.

Tres piezas de orfebrería prerromana que han permanecido durante décadas en instituciones internacionales regresan a Galicia. Estas piezas centrales del patrimonio cultural gallego vuelven a expone en su región de origen, demostrando la relevancia histórica del oro en la zona. La exposición reúne estos objetos junto a otros hallazgos recientes, consolidando una narrativa visual sobre la maestría artesanal antigua.

Torques del British Museum llegan a Galicia

El centro expositivo exhibe dos torques que forman parte de la colección del British Museum de Londres. Estas piezas custodian desde principios de la década de 1960 en las vitrinas del museo británico. El centro adquirió estos objetos a través de la casa de pujas Sotheby's y, desde entonces, están expuestos allí. Su regreso permite al público local contemplar estas obras maestras en un contexto nuevo.

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La muestra incluye además dos torques hallados en 2023, que permanecían inéditos hasta ahora. Fueron descubiertos en A Coruña de manera accidental, durante unos trabajos agrícolas en una finca particular. Los descubridores donaron los hallazgos a la Xunta de Galicia. Posteriormente, el Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón se encargó de su estudio técnico.

Comisario destaca el valor del patrimonio

El comisario de la exposición y director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) ha supervisado la integración de estas piezas. Este proceso ha sido cultivado durante muchos años por las instituciones involucradas. De este modo, todos los materiales recogidos en ella explican una de las orfebrerías más importantes en la Europa de su tiempo. La coordinación ha permitido unificar piezas dispersas en una sola narrativa.

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El director subraya el enorme valor de la orfebrería para la identidad regional. Ha indicado que disponen de un magnífico patrimonio y saben cómo enseñarlo para que la gente lo pueda no solo disfrutar, sino también entenderlo como en este caso. Esta visión pedagógica busca transformar la percepción de la historia local. El objetivo es que los visitantes comprendan la profundidad histórica de estos artefactos.

Joyas y tecnología complementan la muestra

Los torques se exhiben junto a otras piezas como aracadas, diademas, brazaletes y aros de cabello. Estos accesorios se complementan con esculturas y objetos relacionados con el trabajo del oro. La disposición permite visualizar el ciclo completo de la producción artesanal antigua. Se incluyen audiovisuales, ilustraciones y un novedoso arqueoplanetario para enriquecer la experiencia.

Estos recursos interactivos permiten explorar tanto la tecnología como los usos sociales y rituales del oro antiguo. La combinación de objetos históricos y multimedia ofrece una perspectiva integral sobre la cultura material. La exposición aborda múltiples facetas de la vida en la antigüedad. Se busca conectar el pasado con el presente mediante la tecnología.

Proyección de éxito para la exhibición

El comisario anticipa un gran impacto público en esta iniciativa cultural. Ha afirmado que la muestra va a tener mucho éxito entre los visitantes. Esta proyección se basa en la exclusividad de los objetos expuestos. El regreso de los torques del British Museum representa un hito museístico.

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La integración de hallazgos recientes con piezas clásicas crea una propuesta única. La Xunta de Galicia facilita el acceso a este patrimonio mediante préstamos y donaciones. El Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón actúa como eje curator. La colaboración institucional asegura la conservación y divulgación de los bienes culturales.