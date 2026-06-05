Toros hoy, viernes, en las Ventas de Madrid: hora, cartel y dónde ver gratis en televisión y online la corrida por San Isidro

La Feria de San Isidro se celebra anualmente en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Su origen se remonta a cuando se estableció el ciclo en honor a San Isidro Labrador, el patrón de la capital. Desde entonces, ha pasado casi un siglo durante el que ha crecido en popularidad y prestigio, hasta convertirse en la feria con mayor número de festejos de la ciudad.
La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este viernes 5 de junio, con una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro.
El cartel para hoy presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo: Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas.
Más de 23.000 personas presenciarán hoy el hacer de estos toreros, mientras que otros medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina durante los meses de mayo y junio. Varias jornadas, como la de hoy, ya han colgado el cartel de Recordemos que San Isidro 2026 se lleva a cabo en la emblemática plaza madrileña desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio.
Durante este período, se celebrarán 28 festejos, que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores. La jornada parece tan prometedora como la de ayer con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández. Las Ventas volverá a medir el pulso de una temporada que termina una de sus semanas centrales.
Además, los aficionados podrán ver el último espectáculo de la Feria de San Isidro a través de TLMad, el espacio que ofrecerá la retransmisión íntegra de la Feria de San Isidro, y cada corrida podrá verse bajo demanda durante siete días tras su emisión
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