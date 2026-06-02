Toros hoy, martes 2 de junio, en Las Ventas por San Isidro: cartel, hora y cómo ver la corrida

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid acoge una nueva corrida de la Feria de San Isidro este martes 2 de junio con Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar frente a toros de José Escolar. Conoce hora del festejo, precios de entradas y opciones para verlo en televisión y online.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este martes 2 de junio para recibir una nueva jornada de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro .

El cartel para hoy presenta una terna compuesta por Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar, quienes se enfrentarán a toros de la ganadería de José Escolar. Estos diestros combinan legado y promesa, con el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas.

Más de 23.000 personas presenciarán hoy el espectáculo en el ruedo, y se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina, una de las más importantes de España. La jornada parece tan prometedora como la del domingo con Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. El horario de la corrida es el habitual de las corridas del abono en estos días del ciclo madrileño.

Las Ventas vuelve a medir el pulso de una temporada que comienza una de sus semanas centrales. Para los próximos días, el jueves 3 de junio habrá toros de Lagunajanda para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón; el viernes 5, toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente; y el domingo 7, un festejo in memoriam a Ignacio Sánchez Mejías con toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río para Borja Jiménez como único espada.

Los aficionados que deseen asistir en persona pueden adquirir entradas con precios que oscilan entre los 48 euros, las más baratas, hasta importes mayores para puestos más privilegiados, siempre que queden localidades disponibles. Aquellos que no puedan asistir tienen la posibilidad de seguir la transmisión en directo a través de TLMad, el espacio que ofrecerá la retransmisión íntegra de la Feria de San Isidro.

Además, cada corrida podrá verse bajo demanda durante siete días tras su emisión. La Feria de San Isidro se celebra anualmente en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Su origen se remonta a cuando se estableció el ciclo en honor a San Isidro Labrador, el patrón de la capital.

Desde entonces, ha pasado casi un siglo durante el que ha crecido en popularidad y prestigio, hasta convertirse en la feria con mayor número de festejos de la ciudad. Este año, la feria se lleva a cabo desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio, con un total de 28 festejos que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores





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