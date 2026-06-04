Toros hoy jueves 4 de junio en Las Ventas: cartel, hora y dónde ver la corrida de San Isidro gratis

Información completa sobre la corrida de toros de este jueves 4 de junio en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández ante toros de Jandilla. Conoce el horario, el cartel, las entradas y cómo seguir la transmisión en directo por televisión y online gratis a través de TLMad.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid celebra este jueves 4 de junio una nueva corrida dentro de la Feria de San Isidro 2026, que se extiende desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio.

El cartel de hoy está compuesto por los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández, quienes enfrentarán toros de la ganadería Jandilla. El festejo, programado en el horario habitual de las corridas de abono, promete un espectáculo de alto nivel en el emblemático ruedo madrileño, que espera recibir a más de 23.000 espectadores.

La Feria de San Isidro, con 28 festejos en total, se ha consolidado como una de las citas taurinas más importantes de España, atrayendo a medio millón de aficionados durante los meses de mayo y junio. Para quienes no puedan asistir presencialmente, la cadena TLMad ofrecerá una retransmisión en directo e íntegra de la corrida, y estará disponible bajo demanda durante los siete días posteriores.

Las entradas para los eventos de la feria tienen precios que parten de 48 euros, aunque la alta demanda suele agotar rápidamente el papel, como ya ocurrió en las taquillas de los días 8 y 9 de mayo. El ciclo, dedicado al patrón de Madrid, San Isidro Labrador, cuenta con casi un siglo de historia y ha crecido en popularidad y prestigio hasta convertirse en el motor de la temporada taurina en la capital.

La jornada de hoy se suma a la notable oferta de la feria, que incluye también festejos de rejones y novilladas, y que para los próximos días anuncia un cartel con toros de Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente el viernes 5, y un homenaje a Ignacio Sánchez Mejías el domingo 7 con Borja Jiménez como único espada





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