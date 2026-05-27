Toros en Las Ventas: Isaac Fonseca, Molina y Jarocho se enfrentan a los toros de Pedraza de Yeltes en San Isidro

Sigue en directo la corrida de la decimoséptima de San Isidro en Las Ventas, con Isaac Fonseca, José Fernando Molina y Jarocho ante toros de Pedraza de Yeltes. Una tarde de calor y esperanzas para los tres matadores.

Las Ventas de Madrid se prepara para una nueva tarde de pasión y emoción en el marco de la Feria de San Isidro . El coso madrileño, con una gran entrada aunque sin llegar al lleno absoluto, presenta un cartel que promete emociones fuertes.

Los tendidos y las gradas se encuentran muy poblados, con solo algunos claros en los altos de los tendidos de sol, donde el calor aprieta con fuerza. El termómetro supera ampliamente los treinta grados, pero un leve vientecillo alivia por momentos el sofocante ambiente. La expectación es máxima ante la actuación de tres toreros que buscan reivindicarse en la plaza más importante del mundo.

Isaac Fonseca, el joven matador mexicano, hace su entrada en la plaza arropado por un nutrido grupo de compatriotas que lo reciben con vítores y aplausos. Viste un terno azul y oro, y su mirada refleja la determinación de quien sabe que esta tarde es una oportunidad de oro. A su lado, José Fernando Molina, ataviado de azul marino y oro, y Jarocho, de tabaco e hilo blanco, completan una terna que llega con ganas de dejar huella.

Los tres han vivido momentos difíciles en sus carreras, pero hoy confían en que los toros de Pedraza de Yeltes les permitan brillar. Esta ganadería salmantina, con sangre de Aldeanueva a través de El Pilar, trae una corrida variada: cuatro toros superan los seiscientos kilos, tres son negros (primero, quinto y sexto) y los otros tres colorados ojo de perdiz.

La afición recuerda con cariño al toro Brigadier, lidiado por Fonseca en la feria anterior y premiado como el mejor del ciclo isidril, una faena que le valió una oreja al mexicano. El paseíllo da inicio a la decimoséptima corrida de San Isidro. Los toreros se colocan al frente de sus cuadrillas, y el ruedo se convierte en el escenario de sus sueños.

Isaac Fonseca, que tomó la alternativa en Dax en 2022, suma ya siete tardes en Madrid y se ha ganado el respeto de los aficionados gracias a su valor y entrega. Por su parte, José Fernando Molina, doctorado en Albacete el mismo año, conoce la cara y la cruz de Las Ventas: una fuerte cornada en su última actuación que frenó su faena de premio.

Jarocho, el más joven del cartel, afronta su segundo paseíllo en la plaza madrileña tras confirmar su alternativa en la pasada Feria de Otoño, donde ya saboreó el triunfo al abrir la Puerta Grande en su etapa de novillero. La tarde se presenta como una auténtica oportunidad para los tres, que necesitan un golpe de efecto que relance sus carreras. El calor aprieta, pero la ilusión es más fuerte.

Los toros de Pedraza de Yeltes, con su bravura, dictarán sentencia en una jornada que promete ser inolvidable. Los aficionados, atentos a cada lance, esperan con ansias el momento en que suene el clarín y comience la faena de muleta. En las calles de Madrid, la fiesta taurina late con fuerza, y Las Ventas es el corazón de esa pasión que no entiende de fronteras





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