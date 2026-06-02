Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro: Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar en la vigesimosegunda corrida

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid acoge hoy la vigesimosegunda corrida de la Feria de San Isidro, con un cartel formado por Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar. La entrada en los tendidos es excelente y el ambiente es festivo, a pesar del viento que sopla con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Los tres toreros se encuentran ya en la plaza, concentrados en los últimos minutos antes del paseíllo. La ganadería de José Escolar, los cárdenos de origen Albaserrada, es esperada con expectación por los aficionados, ya que se considera una de las corridas con más carácter torista del ciclo madrileño.

La plaza de toros de Las Ventas de Madrid acoge hoy la vigesimosegunda corrida de la Feria de San Isidro , con un cartel formado por Pepe Moral , Damián Castaño y Gómez del Pilar.

La entrada en los tendidos es excelente, aunque sin llegar al lleno absoluto, y el ambiente es festivo a pesar del viento que sopla con rachas de hasta 30 kilómetros por hora. Los tres toreros se encuentran ya en la plaza, concentrados en los últimos minutos antes del paseíllo.

Pepe Moral, de salmón y oro, Damián Castaño, de marino y oro, y Gómez del Pilar, de azul y oro, afrontan esta tarde una oportunidad para consolidarse en el escalafón de matadores. La ganadería de José Escolar, los cárdenos de origen Albaserrada, es esperada con expectación por los aficionados, ya que se considera una de las corridas con más carácter torista del ciclo madrileño.

La corrida está compuesta por toros cuatreños, de pelos cárdenos, con un peso que va desde los 531 kilos del cuarto hasta los 582 del tercero, todos bien armados





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