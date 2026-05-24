Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro: última hora de Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández hoy

Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro , en directo: última hora de Fortes , David de Miranda y Víctor Hernández hoy Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Fortes , David de Miranda y Víctor Hernández hoy, domingo 24 de mayo.

La última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández hoy, Otra tarde con la plaza hasta la bandera y nuevo cartel de “No hay billetes”. Es el décimo día e; que se cuelga en las taquillas tan ansiado aviso. Pañuelo blanco sobre la balconada del presidente. orden de que suenen clarines y timbales.

Los alguacilillos ya en el ruedo para el despeje y se acercan para recoger a los tres matadores con sus cuadrillas. Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández con la responsabilidad de la sedena tarde tan esperada, sobre sus espaldas





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