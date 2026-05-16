Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde hoy

Enlace a un contenido en directo que cubre la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro, incluyendo la actuación de El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde hoy. Incluye información sobre el segundo paseíllo de El Cid y el 10º aniversario de alternativa de Álvaro Lorenzo.

Toro s en Las Ventas de Madrid por San Isidro , en directo: última hora de El Cid , Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde hoy. Con muy buenas verónicas recibe a Diosleguarde al primero, y muy templadas fueron las del quite, especialmente por el derecho.

El toro se dejó en las dos breves varas. Como cada 16 de mayo, se guarda un minuto de silencio por el 106 aniversario de la muerte del Rey de los Toreros. El Cid, torero querido y respetado por la afición madrileña hará su segundo paseíllo este año en la Monumental, tras el 2 de mayo. La carrera del sevillano está muy ligada a Madrid, que lo considera uno de sus toreros predilectos.

Será el padrino de la confirmación de Diosleguarde, mientras que Álvaro Lorenzo hará las labores de testigo. El toledano está de celebración por su 10º aniversario de alternativa, y se encuentra en un momento de madurez que querrá mostrar en Las Ventas.

De los barrizales de Zaragoza a pilotar sola un avión de combate: los tres años que han transformado a Leonor Alberto II viajará a España para reforzar los lazos bilaterales en el 150 aniversario de la misión diplomática de Mónaco. Todas estas noticias y más en nuestro contenido en directo





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