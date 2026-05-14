Toros de Vellosino: Torería desigual en la Feria de San Isidro

La tarde en la Plaza de Toros de la Feria de San Isidro estuvo marcada por la presencia de toros del Vellosino, que no cumplieron las expectativas de los aficionados. La corrida resultó desigual, con toros indignos, otros serios y algunos más propios de las calles. Algunos toreros demostraron calidad, pero carecían de empuje y fondo. La tarde se caracterizó por una torería desigual y una plaza llena de expectación por la vuelta del torero más bravo de la Feria de Abril.

Cargado de plomo estaba el ambiente, con el aficionado de uñas. A nadie agradó el cambio de ganadería, pero solo pasaron la criba veterinaria dos toros de la titular del Parralejo y finalmente se desembarcaron diez del Vellosino, de los que pasaron el reconocimiento seis.

Algunos devolvieron su abono, pero la taquilla apenas se resintió y la plaza lució un aspecto formidable, en cuanto a entrada, ojo, que el gesto andaba torcido desde que se supo que la divisa que lidió el toro más bravo de la Feria de Abril -inolvidable Secretario- regresaba a su finca. El nombre de Vellosino agitaba más los ánimos y la gente entraba a la plaza con la idea de que el hijo de Florito trabajaría a destajo.

No fue así: la corrida, tan desigual, con toros indignos, otros serios y alguno más propio de las calles, se mantuvo en su totalidad en el ruedo. Hueca de casta, hubo animales que apuntaron calidad, pero les faltaba empuje y fondo. En definitiva, carecían de esa vida que necesita Madrid. Noblotes y sin maldad, en otra plaza hasta les hubiesen arrancado las orejas, pero en la capital semejante material no sirve.

Tediosa la tarde, un peñazo, y eso que Daniel Luque tuvo el enorme mérito de inventarse dos faenas remando a favor de su lote. Marcó el de Gerena diferencias en el quinto, una mole de más seiscientos kilos que podría haber saltado este verano a cualquier festejo popular. Fue el único en el se quitó y casi le cuesta el percance a Miranda.

Se llamaba Español III el voluminoso animal, con el que Contreras arriesgó en un par antes del brindis de Luque, que debió ver algo. Quizá porque el sevillano pisa un sitio en el que se ve toro por todos lados. Torerísimo el trincherazo del prólogo, andándole con garbo. Adelantó luego las telas, enganchó adelante la embestida (sic) y tiró de ella con la mano de la cuchara, dándole de comer a favor.

Para incitar a Español III, para que masticase y se tragase los muletazos. Todo junto a las rayas del 4, con los monosabios pendientes de la clase técnica de Luque, aplomado y comprometido, queriendo muchísimo más de lo que merecía el toro. Ay, si Español le hubiese correspondido, con esa ambición que traía -¿dónde estaba otrora, torero? -, hubiese formado la marimorena.

Tan metido estaba en la faena, que mientras aquel voluminoso cuerpo pasaba por su jurisdicción lo tiró a la arena. Enrabietado se metió entre los pitones, en busca de más y más. Ni una gota sin exprimir dejó al noblón rival. Un desplante puso fin a la obra que se había inventado en diez minutos.

Le pidieron la oreja, pero sin el quorum suficiente, por lo que se conformó con saludar, pues le frenaron la ganada vuelta al ruedo





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