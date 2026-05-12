Toros de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid en la Feria de San Isidro

Este martes 12 de mayo, la Plaza de Toros de Las Ventas acogerá una nueva cita de la temporada taurina en la Feria de San Isidro. Tres diestros se enfrentarán a una plaza considerada en España una de las más importantes, situadas en la capital y donde durante cinco días alrededor de medio millón de espectadores disfrutan de un espectáculo único y único.

La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este martes 12 de mayo, bajo la égida de la tradicional Feria de San Isidro, una cita en absoluto indispensable para los aficionados a las corridas de toros.

La historia y las tradiciones taurinas de España confluyen en este escenario único, ofreciendo a sus espectadores un espectáculo único y único. Tres diestros, cada uno con su propia historia y leyenda, protagonizarán en solitario o en trío la presentación de novillos y de cabras de monta de Montealto para el martes 12 de mayo, en un marco donde los aficionados podrán disfrutar de un marco donde se podrán vivir emocionantes y espectaculares hechos artísticos





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