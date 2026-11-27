El clima inestable promete nieve y vientos fuertes en Montañas Rocosas y Grandes Llanuras este fin de semana, impactando el regreso a casa tras el Día de Acción de Gracias.

Una nueva oleada de sistemas meteorológicos adversos se aproxima a Estados Unidos, generando preocupaciones legítimas por la seguridad de los viajeros que regresan a sus hogares tras las celebraciones del Día de Acción de Gracias. Este ciclo de mal tiempo, que se intensificará durante el fin de semana y se extenderá hasta los primeros días de la semana siguiente, amenaza con interrumpir significativamente los planes de viaje de millones de personas en todo el territorio nacional, especialmente durante el domingo, un día que históricamente registra el mayor volumen de desplazamientos terrestres y aéreos del año.

El fenómeno climático comenzó a manifestarse con la llegada de nieve y vientos de alta velocidad a las Montañas Rocosas la noche del viernes, estableciendo un precedente de condiciones adversas que pronto se trasladarán hacia las Grandes Llanuras. Aunque el sábado traerá lluvias intensas a algunas zonas, los especialistas advierten que los mayores obstáculos para la movilidad aparecerán la mañana del domingo, cuando la tormenta se intensifique y provoque lluvias potencialmente torrenciales y ráfagas de viento desde la costa del Golfo en Luisiana hasta el sur de Michigan, avanzando hacia el noreste del país para la noche de ese mismo día.

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Paralelamente, una segunda tormenta se desplazará hacia el noroeste del Pacífico el domingo, lo que podría afectar considerablemente los viajes y la logística a lo largo de la costa oeste con el inicio de la jornada laboral. A pesar de estas complicaciones, las autoridades meteorológicas señalan que el sistema actual no alcanzará la misma intensidad destructiva que la extensa tormenta que azotó el este de Estados Unidos durante la fecha festiva anterior. Aquel evento previo se propagó desde Missouri hasta Massachusetts, provocando inundaciones costeras severas en la región del Atlántico Medio y dejando sin electricidad a 900.000 clientes en su punto máximo durante el Día de Acción de Gracias.

Impacto Histórico en el Noreste y Eventos Públicos

Para contextualizar la magnitud de los riesgos actuales, es útil revisar los datos de la tormenta anterior que obligó a los organizadores del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's a realizar el primer aplazamiento en su historia debido a ráfagas de viento que superaron los 120 kilómetros por hora en el noreste. Los niveles del agua alcanzaron máximos históricos en partes de la costa del Atlántico Medio, superando en algunos puntos específicos los niveles registrados durante la supertormenta Sandy en 2012, un evento que dejó huella en la memoria colectiva nacional.

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La infraestructura energética en esas regiones afectadas anteriormente sigue mostrando signos de resiliencia y vulnerabilidad, ya que más de 500.000 hogares y negocios seguían sin electricidad hasta la tarde del viernes posterior a aquel evento extremo. Incluso cuando el sistema comenzó a disiparse, se registraron lluvias ligeras, chubascos de nieve y vientos de hasta 30 mph en la zona de los Grandes Lagos, el valle del río Ohio y el noreste, persistiendo estas condiciones hasta la madrugada del sábado antes de que la tormenta se alejara por completo.

En otras partes del mundo, el clima extremo también deja su marca visual en espacios icónicos; por ejemplo, imágenes recientes muestran a peatones utilizando ponchos y paraguas en Times Square durante un episodio de mal tiempo en Nueva York, ilustrando cómo la inclemencia del tiempo es un fenómeno global que requiere preparación constante tanto en espacios públicos como en viajes privados.

Previsiones Detalladas para el Noroeste del Pacífico

Las autoridades locales advierten que lluvias moderadas llegarán a Oregon y Washington el viernes por la mañana, transformándose principalmente en nieve durante la noche del viernes en estados como Idaho, el sur de Montana y Wyoming. Para la mañana del sábado, la línea de nieve avanzará hacia el noreste de Utah, Colorado y, potencialmente, hacia el oeste de Nebraska, donde se esperan acumulaciones entre 20 y 30 centímetros de nieve en las Montañas Rocosas.

Estas cantidades pueden ser mayores en las zonas de mayor altitud, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 80 km/h o más en las áreas montañosas. Estos vientos fuertes se extenderán por partes de las zonas bajas del centro de Montana, el sur de Wyoming, el este de Colorado y hacia las Grandes Llanuras centrales, creando condiciones de conducción extremadamente peligrosas para quienes intentan atravesar estas regiones geográficas complejas.

El domingo, la segunda tormenta entrará en el noroeste del Pacífico, trayendo consigo fuertes lluvias y viento a partes de California, Oregon y Washington. Este sistema meteorológico tiene el potencial de atraer otra fuerte tormenta hacia el sur de California a principios de la próxima semana, lo que sugiere que la inestabilidad climática podría prolongarse más allá del fin de semana, afectando la planificación a corto plazo de las comunidades costeras.

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Situación en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste

La primera tormenta se desplazará desde el oeste hacia las llanuras centrales más tarde el sábado, generando lluvias intensas en Nebraska que se extenderán hacia Kansas, el sur de Iowa y Missouri durante la noche y hasta la mañana del domingo. Los conductores que regresen a casa el sábado por la noche deben prever tiempo adicional en sus trayectos debido a la combinación de viento y lluvia, lo que reducirá la visibilidad y la adherencia de los neumáticos.

Las ráfagas de viento de entre 65 y 95 km/h se extenderán hacia el oeste de Kansas, el norte de Texas y Oklahoma durante la noche, un escenario que podría provocar más cortes de electricidad en comunidades ya vulnerables. Un modelo de pronóstico detallado muestra hacia dónde soplarán los vientos a primera hora de la mañana del domingo, permitiendo a los residentes y viajeros ajustar sus rutas con mayor precisión y seguridad.

Riesgos en el Medio Oeste y la Costa del Golfo

Los viajeros que se desplacen hacia o desde las regiones del Medio Oeste y la costa del Golfo enfrentan el mayor riesgo de interrupciones en sus planes el domingo, cuando la lluvia llegará a Illinois para la mañana de ese día. A medida que la tormenta se desplace hacia el este, podría formarse una línea de tormentas eléctricas débiles sobre el valle bajo del Mississippi, añadiendo otra capa de complejidad a los mapas de tránsito aéreo y terrestre.

Es importante recordar que eventos globales como el fenómeno de El Niño y el cambio climático podrían aumentar la frecuencia y la peligrosidad de los accidentes aéreos, un factor que los expertos monitorean constantemente. La imagen de un avión poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Frankfurt en Frankfurt am Main, Alemania, el 15 de mayo, sirve como recordatorio visual de la dependencia global de la aviación comercial y la vulnerabilidad de estos sistemas ante fenómenos climáticos imprevistos.

En resumen, la combinación de nieve en las montañas, lluvias intensas en las llanuras y vientos fuertes en el este del país requiere una vigilancia constante. Los viajeros deben consultar los boletines meteorológicos locales en tiempo real y considerar alternativas de transporte o retrasar sus salidas si es posible, priorizando la seguridad sobre la puntualidad en este fin de semana de alta movilidad post-festivo.