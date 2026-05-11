Tormentas persistentes en el oeste de España y cambio en la inestabilidad

Durante los próximos días se esperan tormentas en el noroeste del país, con posibles afectaciones en Galicia y los municipios del interior del Principado de Asturias y norte de León. Además, los chubascos podrían extenderse al norte de Badajoz, por la meseta norte y el entorno de los Pirineos. En cambio, a partir del miércoles, la borrasca dará un respiro y se limitará a pocas ciudades del extremo norte. En cuanto a las temperaturas, se esperan frías para todas las áreas, salvo el sur y algunas zonas de Canarias. Durante la semana se espera ambiente cálido apenas en la Comunidad Valenciana, mientras que la mitad norte de España recaerá en una segunda ola de frío.

La borrasca que generó tormentas en el oeste del país continúa mostrando su potencial, con un plazo de cinco días para afectar a algunos territorios.

Durante el primer día de la semana la inestabilidad aumentará, dando lugar a tormentas en la mayor parte del territorio nacional. Por el contrario, la segunda mitad de la semana reducirá las tormentas, centrándose en las temperaturas. Para seguir informado, suscríbete en nuestro canal de WhatsApp o no te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Google





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