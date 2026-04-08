Tormenta Kona Azota Hawai: Amenaza de Inundaciones Revive Mientras el Estado Se Recupera

Una potente tormenta Kona trae fuertes lluvias a Hawai, reavivando el riesgo de inundaciones mientras el estado aún se recupera de eventos pasados. Se esperan acumulaciones significativas de lluvia, con posibles evacuaciones y advertencias de inundación para todo el estado.

Una poderosa tormenta Kona, un sistema meteorológico de movimiento lento, está golpeando Hawai con sus primeras tandas de fuertes lluvias, renovando una importante amenaza de inundaciones mientras el estado aún se recupera de las devastadoras inundaciones de marzo. Este fenómeno, caracterizado por su formación y fortalecimiento al noroeste de las islas, tiene la capacidad de captar humedad del Pacífico ecuatorial, canalizando una andanada de tormentas de lluvia hacia el archipiélago.

La situación es especialmente preocupante dado que esta es la tercera tormenta Kona que azota Hawai desde mediados de marzo, un período marcado por eventos climáticos extremos y sus consiguientes impactos en la población y la infraestructura. Algunos lugares podrían experimentar el equivalente a varios meses de lluvia en cuestión de días, lo que ha llevado a la emisión de una vigilancia de inundaciones vigente para todo Hawai hasta la tarde del viernes. Esta alerta advierte sobre la posibilidad de inundaciones significativas y deslizamientos de tierra, poniendo en riesgo a numerosas comunidades y requiriendo una preparación exhaustiva por parte de las autoridades y los residentes.\Se anticipa que la tormenta traiga entre 10 y 20 centímetros de lluvia de manera generalizada para la noche del viernes, con cantidades localmente superiores que podrían exceder los 25 centímetros. La Isla Grande y Kauai son las que presentan mayor probabilidad de registrar estas acumulaciones de lluvia más elevadas, sin embargo, dependiendo de la evolución de la tormenta, las bandas de lluvia más intensas podrían afectar a cualquier isla del archipiélago. El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, enfatizó la importancia de la preparación ante posibles evacuaciones, describiendo la situación como un evento que afectará a todas las islas. En respuesta, Honolulu activará su Centro de Operaciones de Emergencia este miércoles y desplegará equipos de respuesta temprana en áreas vulnerables antes de la llegada completa de la tormenta. La repetición de tormentas Kona en tan corto período ha generado preocupación debido a las consecuencias de las anteriores. La segunda tormenta, por ejemplo, desencadenó las peores inundaciones en 20 años, con un pie de lluvia generalizado sobre Oahu entre el 19 y el 24 de marzo, provocando inundaciones catastróficas, más de 200 rescates y daños a cientos de propiedades. Partes de Maui también sufrieron graves inundaciones y daños por viento durante la primera tormenta a mediados de marzo. Las áreas más afectadas, por ende, siguen siendo particularmente vulnerables, ya que el suelo saturado se inundará más rápidamente y el agua escurrirá hacia los arroyos con mayor celeridad, amplificando el riesgo de desastres.\La primera ronda de chubascos de la tormenta comenzó a empapar las islas la tarde del martes y persistió hasta la mañana de este miércoles, generando advertencias de inundación repentina para partes de Maui y la Isla Grande. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que el agua de la inundación llegó a una vivienda en el distrito de Puna de la Isla Grande la noche del martes, y varios pluviómetros cercanos registraron totales de lluvia superiores a 15 centímetros. Se espera que rondas de chubascos y tormentas eléctricas se desplacen por todo Hawai hasta la mañana del jueves, pero que aumenten en intensidad el jueves por la tarde a medida que la tormenta Kona se fortalezca. La sucesión de tormentas que pasan por la misma zona podría generar cantidades enormes de lluvia en un corto período de tiempo, como se evidenció en Oahu durante la segunda tormenta Kona de marzo, donde se registraron más de 60 centímetros de lluvia en un solo lugar. Aunque la lluvia persistirá en el pronóstico para la mayor parte de Hawai durante el fin de semana, se prevé que disminuya su intensidad para el sábado a medida que el sistema de tormentas se desplace hacia el norte y se aleje de las islas. La combinación de la vulnerabilidad preexistente y la intensificación de las condiciones meteorológicas resalta la necesidad de una gestión de emergencias eficaz, una comunicación precisa y una respuesta rápida por parte de las autoridades y la población





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