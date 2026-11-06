Tormenta histórica inunda Georgia y Tennessee; alerta en Costa Este

La tormenta dejó más de 100 rescatados en Georgia y Tennessee tras inundaciones catastróficas. Nuevas alertas de nivel 2 amenazan Nueva Inglaterra este viernes.

Las primeras precipitaciones significativas de varios semanas iniciaron su caída este viernes en la costa del noreste estadounidense, marcando el comienzo de una nueva amenaza meteorológica que se suma al caos reciente. Esta misma tormenta, que entre el miércoles y la madrugada del jueves desató inundaciones históricas y catastróficas en la frontera entre Georgia y Tennessee, ahora apunta hacia la Costa Este. Más de 100 personas fueron rescatadas en las ciudades de McCaysville en Georgia y Copperhill en Tennessee, tras niveles de agua que anegaron viviendas y negocios a varios centímetros de altura.

Rescate masivo en frontera Georgia Tennessee

El río compartido por ambos estados, conocido como Toccoa en Georgia y Ocoee en Tennessee, alcanzó un nuevo récord de crecida provocado por intensos aguaceros que saturaron el terreno seco. La Autoridad de Gestión de Emergencias de Tennessee, a través de su vocera Kristin Coulter, confirmó que hacia el final de la tarde del jueves se habían rescatado a más de 100 residentes atrapados entre ambas jurisdicciones. Hasta ese momento, la agencia no registraba heridos graves ni personas desaparecidas, aunque el jefe de la Policía de McCaysville, Michael Earley, calificó la situación de catastrófica para su ciudad.

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Las operaciones de rescate en aguas rápidas fueron intensas durante la noche, permitiendo salvar a unas 57 personas únicamente en el condado de Fannin en Georgia. Las autoridades de gestión de emergencias de los condados de Fannin y Gilmer informaron temprano el jueves que numerosas viviendas se encontraban completamente rodeadas por el agua, lo que obligó a ordenar la evacuación inmediata de los residentes que viven cerca del cauce del río. Este evento extremo evidencia la vulnerabilidad de las zonas fronterizas ante la falta de infraestructura de drenaje adecuada para volúmenes de agua tan repentinos y violentos.

Riesgo de inundaciones en Nueva Inglaterra y Costa Este

Aunque no se prevén inundaciones de la magnitud registrada en el sur, las fuertes lluvias actuales podrían provocar inundaciones repentinas a lo largo de la Costa Este, la próxima zona bajo amenaza. Un modelo de pronóstico indica que las precipitaciones afectarán las zonas costeras del noreste y la región del Atlántico medio desde este viernes hasta la mañana del sábado. Existe un riesgo de nivel 2 sobre 4 de inundaciones por lluvias en el sur de Nueva Inglaterra, una zona que incluye ciudades críticas como Boston en Massachusetts y Providence en Rhode Island, donde se pronostican las precipitaciones más intensas del período.

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Se esperan acumulaciones de entre 50 y 100 milímetros de lluvia en esta región, aunque en algunos lugares que reciban aguaceros intensos de forma reiterada, la cifra podría alcanzar hasta los 150 milímetros. Es difícil determinar con exactitud geográfica dónde ocurrirán los puntos críticos, ya que la gravedad dependerá de si una zona específica recibe repetidamente las lluvias más fuertes sin tiempo de absorción. Las autoridades advierten que las inundaciones son más probables en áreas urbanas y zonas bajas, las cuales tienen menor capacidad para absorber grandes cantidades de agua en poco tiempo.

Impacto económico y alertas en zona metropolitana

Para este viernes también se ha establecido un riesgo de nivel 1 sobre 4 de inundaciones en una amplia franja que abarca desde el área de la ciudad de Nueva York hasta el sureste de Virginia y el noreste de Carolina del Norte. En estas zonas más pobladas, las autoridades anticipan que podrían producirse acumulaciones de agua en las carreteras, lo que generará retrasos significativos en los aeropuertos y daños a la propiedad privada. Las inundaciones repentinas aisladas representan un riesgo real para el tráfico y la logística comercial en estas metrópolis interconectadas.

La mayor parte de la Costa Este quedará seca para la tarde del sábado, aunque podrían formarse algunos chubascos más hacia el interior de la región. La lluvia cayó con gran intensidad la noche del miércoles en el sur, donde algunas zonas del norte de Georgia habían registrado entre 150 y 280 milímetros de precipitación. Las lluvias extremas son cada vez más frecuentes a medida que la contaminación que calienta el planeta eleva las temperaturas, ya que el aire más cálido puede retener una mayor cantidad de humedad, exacerbando el impacto de estos eventos meteorológicos extremos.

El jueves por la mañana se emitieron alertas de emergencia por inundaciones repentinas, que representan el nivel más alto de advertencia, para las localidades de McCaysville en el condado de Fannin y Copperhill en el condado de Polk. Estos eventos de inundación catastrófica no solo destruyen infraestructura física, sino que también generan costos económicos significativos por la reconstrucción y la interrupción de servicios básicos. La colaboración entre los equipos de emergencia de ambos estados ha sido crucial para mitigar las pérdidas humanas, pero el desafío de gestionar el agua en un clima en cambio continuo persiste para las autoridades locales y estatales.