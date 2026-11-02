Tormenta electoral en EE.UU.: Lluvias en estados clave el día de las elecciones

Una tormenta afecta el día de las elecciones en estados clave de EE.UU. con lluvias y vientos que podrían reducir la participación electoral en regiones como Kansas y Texas.

Una poderosa tormenta que se dirige hacia el centro de Estados Unidos el mismo día de las elecciones podría afectar significativamente la participación electoral en contiendas clave de la región. El sistema que dará origen a este fenómeno meteorológico se encuentra actualmente frente a la costa oeste y está programado para entrar en territorio estadounidense durante la noche del sábado. Este sistema canalizará una abundante cantidad de humedad procedente del Pacífico tropical, lo que generará una amenaza importante de inundaciones en el suroeste del país durante este fin de semana, antes de trasladar las lluvias hacia los estados centrales para la jornada electoral.

Pronóstico de lluvias en estados clave

Se esperan fuertes lluvias en Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, los cuatro estados que conforman la conocida región de las Cuatro Esquinas, entre el domingo y el lunes. Estas precipitaciones podrían provocar graves inundaciones repentinas antes de que el sistema avance hacia el centro de Estados Unidos para la jornada electoral. Las autoridades y los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones cambiantes que podrían dificultar el acceso a los centros de votación.

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Vientos y tormentas en el día electoral

Es probable que llueva el martes en una extensa zona geográfica, desde las Grandes Llanuras y el norte del Medio Oeste hasta el bajo valle del Mississippi y la costa occidental del golfo. Podrían ocurrir tormentas en estados donde se disputan contiendas clave, como Iowa, Kansas, Michigan y Texas. Por ahora, el riesgo de lluvias que causen inundaciones el martes es bajo, pero los votantes que se dirijan a los centros de votación podrían encontrar acumulaciones de agua en las carreteras.

Se esperan tormentas eléctricas en el sector sur del sistema. Algunas podrían intensificarse y volverse fuertes desde el este de Texas hasta Arkansas, Louisiana, Mississippi y Tennessee. También es probable que haya vientos fuertes en gran parte de los estados afectados, especialmente en las Grandes Llanuras. Kansas podría registrar ráfagas de entre 48 y 64 kilómetros por hora, y Nebraska, de hasta 80 kilómetros por hora.

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Impacto en la participación electoral

Las condiciones meteorológicas podrían influir en la participación electoral en esos estados y en otras zonas del centro de Estados Unidos, entre quienes no forman parte de los más de 49 millones de personas que ya emitieron su voto de manera anticipada. Diversos estudios han demostrado que las lluvias y otras condiciones meteorológicas adversas tienden a reducir la participación electoral, mientras que el tiempo soleado tiene el efecto contrario.

Las previsiones indican que es probable que predomine el tiempo seco a ambos lados de la tormenta, tanto en gran parte de la costa este como en el oeste. Las únicas excepciones son las zonas costeras del sureste y el norte de California, donde todavía no se pueden descartar algunos chubascos. Sin embargo, no será necesario abrigarse demasiado para ir a votar.

Se prevé que las temperaturas máximas en gran parte de la mitad oriental del país se sitúen entre aproximadamente 3 y 11 grados centígrados por encima del promedio. Solo algunas zonas del suroeste tendrán temperaturas ligeramente inferiores a lo habitual. Estos datos reflejan un escenario mixto donde el clima podría ser un factor determinante en la logística electoral.

Consideraciones finales sobre el clima

A continuación se presenta el pronóstico para algunos de los estados clave en las elecciones intermedias. Estas previsiones probablemente cambiarán a medida que haya mayor certeza sobre la trayectoria de la tormenta durante el fin de semana. La atención está puesta en cómo los votantes reaccionarán a las condiciones inesperadas en el día más importante del año electoral.