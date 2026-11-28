Las fuertes tormentas de Acción de Gracias afectan a millones de estadounidenses con vientos de 110 km/h, cancelando vuelos y desplazando el desfile de Nueva York.

Una severa tormenta invernal ha interrumpido las celebraciones de Acción de Gracias en Estados Unidos, afectando gravemente a millones de personas. Las autoridades reportan vientos que alcanzan velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, generando condiciones meteorológicas extremas que han transformado la jornada de gratitud en una crisis logística y doméstica. Las imágenes documentadas muestran inundaciones urbanas y rutas bloqueadas por la violencia del temporal.

Caos en los Aeropuertos y Cancelaciones Masivas

La infraestructura de transporte aéreo ha sufrido un golpe directo y significativo debido a las condiciones climáticas adversas. Los datos operativos confirman que más de 2.200 vuelos registraron retrasos considerables, mientras que 400 servicios fueron completamente cancelados por las aerolíneas. Esta cifra representa una parálisis parcial del sistema de transporte que deja a muchos viajeros atrapados en terminales y aeropuertos principales, lejos de sus hogares.

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Apagones Masivos y Aislamiento Familiar

La red eléctrica nacional no ha estado exenta del impacto destructivo del sistema de baja presión. Cientos de miles de hogares se encuentran actualmente sin suministro eléctrico, lo que impide la preparación de comidas tradicionales y obliga a las familias a utilizar métodos alternativos de calefacción. Esta falta de energía prolonga el aislamiento de muchas comunidades, especialmente en zonas rurales donde la reparación de postes dañados requiere más tiempo.

Suspensión del Desfile Histórico de Nueva York

El icónico desfile de Acción de Gracias en Nueva York, un evento cultural de gran relevancia internacional, tuvo que ser pospuesto definitivamente. Las autoridades locales determinaron que la seguridad de los participantes y espectadores no podía garantizarse con la velocidad del viento y la presencia de escombros en las calles. Este evento, que suele atraer a millones de espectadores virtuales y presencia física, se reprogramará para un día posterior.

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Impacto Social y Reacciones Ciudadanas

Las narrativas personales recogen el desánimo de los viajeros que planeaban reuniones familiares. Testigos expresan su tristeza por la separación forzada, citando la imposibilidad de regresar a sus hogares incluso dos días después de la fecha prevista. Esta situación ha generado una sensación de frustración generalizada, ya que la tormenta coincidió con el periodo de mayor movilidad del año, separando a padres, hijos y abuelos.

Consecuencias a Largo Plazo y Recuperación

La normalidad apenas comenzará a restablecerse a partir del fin de semana. Las tareas de limpieza y reparación de infraestructuras eléctrica comenzarán a tener prioridad sobre las celebraciones pendientes. La comunidad internacional observa cómo las fuerzas de emergencia trabajan para restaurar los servicios básicos, mientras las familias estadounidenses esperan que el clima mejore para poder celebrar lo que quedó pendiente.