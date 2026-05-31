Toque de queda en Newark tras violentos enfrentamientos en centro de detención de ICE

Imposición de toque de queda nocturno alrededor del centro de detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, después de protestas violentas por presuntas condiciones inhumanas. Se restablecen visitas familiares limitadas mientras autoridades rechazan acusaciones de maltrato.

La ciudad de Newark , Nueva Jersey, ha impuesto un toque de queda nocturno alrededor del centro de detención de ICE Delaney Hall , tras una serie de protestas y enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas del orden.

El alcalde Ras J. Baraka anunció la medida tras el agravamiento de la situación, señalando que varias personas fueron arrestadas con armas, lo que subraya la gravedad de la amenaza a la seguridad pública. El toque de queda entró en vigor a la medianoche del domingo y se mantendrá cada noche entre las 9 p.m. y las 6 a.m. hasta nuevo aviso.

Paralelamente, la gobernadora Mikie Sherrill informó que el Departamento de Seguridad Nacional accedió a restablecer las visitas familiares en el centro, con horario limitado a partir del mediodía del domingo y normalizado el lunes. Los enfrentamientos del sábado por la noche incluyeron el lanzamiento de objetos, el uso de barreras como armas y la quema de neumáticos, según describió Sherrill, quien indicó que individuos encapuchados atacaron la barrera del área de protesta, poniendo en peligro a manifestantes pacíficos y agentes.

La policía响应 con gases lacrimógenos y una fuerte presence, incluyendo un equipo SWAT y agentes de la Policía Estatal. Las protestas, que han ganado adhesión en los últimos días, se originan por denuncias de condiciones inhumanas en el centro privado con capacidad para 1,000 personas. Estas denuncias incluyen reportes de gusanos en la comida y una huelga de hambre iniciada durante el fin de semana del Día de los Caídos, según abogados de detenidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, rechazó las acusaciones, atribuyendo la huelga a preferencias étnicas alimentarias, una versión cuestionada por el abogado Alex Minogue, quien afirmó que los detenidos se niegan a comer comida con gusanos. El Departamento de Seguridad Nacional continúa negando las condiciones de vida inhumanas y acusa a políticos de jurisdicciones santuario de difundir acusaciones falsas.

La tensión en los alrededores de Delaney Hall refleja un conflicto más amplio sobre la política migratoria y los derechos de los detenidos, en un escenario donde la seguridad pública y la protesta social chocan frontálmente. Las autoridades locales y estatales buscan restablecer el orden mientras los defensores de los derechos humanos exigen investigar y mejorar las condiciones del centro





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Toque De Queda Delaney Hall ICE Newark Protestas Condiciones Inhumanas Visitas Familiares Seguridad Pública Policía De Newark Policía Estatal De Nueva Jersey Huelga De Hambre Detenidos Migratorios Mikie Sherrill Ras J. Baraka Markwayne Mullin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Madre e hijo relatan cómo vivieron estar separados y detenidos en un centro de ICELiliana Navarrete y su hijo Ricardo Hernández Navarrete, llegaron a EE.UU. en 2022 desde Colombia y hace unos meses fueron detenidos por ICE y finalmente liberados.

Read more »

Enfrentamientos y protestas en centro de detención de ICE en Nueva JerseyEl centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, operado por GEO Group, se ha convertido en el epicentro de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, mientras legisladores exigen supervisión y transparencia sobre las condiciones de vida de los detenidos.

Read more »

Tensiones en el centro de detención de ICE en Nueva JerseyUna multitud se reunió frente al centro de detención Delaney Hall, de ICE, en Newark, Nueva Jersey, para protestar contra las condiciones inhumanas y las tensiones entre manifestantes y partidarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Read more »

Toque de queda en Newark por disturbios en centro de detención de migrantesEl alcalde Ras Baraka impone toque de queda nocturno cerca de Delaney Hall tras protestas y huelga de hambre de migrantes. La medida prohíbe circular de 21:00 a 06:00, solo vehículos oficiales. Policía estatal desplegada, hay arrestos y confiscación de armas.

Read more »