Topuria abandona la jaula sin cinturón y pierde su primer combate como profesional

David Alandete, corresponsal de ABC en EE.UU., describe la derrota de Topuria en la Casa Blanca y la victoria de Gaethje como el premio definitivo a su trayectoria.

David Alandete, corresponsal de ABC en EE. UU. , sobre la derrota de Topuria en la Casa Blanca : 'Un luchador de España contra todo Estados Unidos', terminó tras el cuarto asalto, cuando el equipo de Topuria decidió detener la pelea ante el severo castigo que estaba recibiendo.

El desenlace dejó una imagen difícil de imaginar. Topuria, que había llegado al combate con un impecable récord de 17 victorias y ninguna derrota, abandonaba la jaula sin cinturón y habiendo perdido su primer combate como profesional. Para Gaethje, la victoria supone el premio definitivo a su trayectoria.

Tras conquistar dos campeonatos provisionales y el cinturón BMF, el estadounidense logró por fin coronarse campeón indiscutido.ocuparon los jardines de la Casa Blanca para asistir a una gala que contó con la presencia de buena parte de la, además de representantes de todos los cuerpos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.siguieron los siete combates de la cartelera bajo unas condiciones meteorológicas adversas, creando una atmósfera pocas veces vista en las artes marciales mixtas





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