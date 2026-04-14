Toni Nadal analiza la derrota de Alcaraz en Montecarlo y elogia la progresión de Jódar

El exentrenador de Rafa Nadal, Toni Nadal, ofrece una profunda reflexión sobre la final del Masters de Montecarlo, donde Sinner venció a Alcaraz, y el impacto de este resultado en la temporada. Además, destaca el potencial de Rafa Jódar tras su victoria en el Barcelona Open.

La voz autorizada de Toni Nadal , exentrenador de Rafa Nadal y conocedor profundo del tenis de élite, ha ofrecido su análisis sobre la final del Masters de Montecarlo , donde Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz . Nadal destaca la importancia de este torneo como preparatorio para Roland Garros y evalúa el impacto del resultado para ambos jugadores.

Toni considera que la victoria de Sinner (7-6 y 6-3) representa un revés para Alcaraz, ya que Montecarlo ofrece condiciones similares a las que se encontrarán en París. Destaca la racha de cuatro Masters 1000 consecutivos ganados por Sinner como una mala noticia para el tenista español. Observa que Alcaraz, quien él consideraba favorito, jugó a un ritmo favorable para Sinner, aunque reconoce una mínima diferencia entre ambos, con alternancias en su favor.

Nadal también aborda las conversaciones de Alcaraz con su banquillo, calificándolas como producto de la desesperación y los nervios del momento. Señala que, a pesar de un mejor porcentaje de primeros servicios y más aces por parte de Alcaraz, la consistencia de Sinner en momentos cruciales, evidenciada por la doble falta de Alcaraz en un momento clave del primer set, marcó la diferencia. Nadal cree que Sinner está gestionando mejor sus emociones.

La derrota en Montecarlo, según Nadal, podría sembrar dudas en Alcaraz, especialmente al perder la oportunidad de demostrar su superioridad en tierra batida, tras la derrota de Sinner en Roland Garros el año anterior. Ahora, Sinner tiene la confianza de saber que puede vencer a Alcaraz en tierra, mientras que este último buscará mejorar para recuperar terreno.

Finalmente, Nadal elogia la progresión de Rafa Jódar, destacando su victoria ante Jaume Munar en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Nadal describe a Jódar como un jugador en constante mejora, con un drive demoledor, valentía en su juego y una gran capacidad para atacar. Aunque considera que aún necesita mejorar, especialmente su revés, ve un futuro prometedor para Jódar, capaz de generar problemas a cualquier rival.





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