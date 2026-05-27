Toni McCann: Nueva embajadora de Adidas Sport Eyewear para el trail running

La ultra runner sudafricana Toni McCann, doble ganadora de UTMB, se convierte en embajadora global de Adidas Sport Eyewear, colaborando en el desarrollo de gafas deportivas de alto rendimiento para trail running.

Toni McCann, la destacada ultra runner sudafricana que forma parte de la familia Adidas Terrex desde 2022, ha sido nombrada embajadora global de Adidas Sport Eyewear .

Esta alianza estratégica busca redefinir los estándares de visión en competiciones de alto rendimiento, proporcionando a la atleta gafas deportivas diseñadas específicamente para las exigencias técnicas e impredecibles del trail running. McCann probará y desarrollará estos productos en sus entrenamientos y carreras, asegurando que cada diseño responda a las necesidades reales de los corredores en terrenos difíciles. La trayectoria de Toni McCann es extraordinaria.

Tras ganar la UTMB OCC de 50 km en 2023, se proclamó campeona de la UTMB CCC de 100 km en 2024, en su primera participación en esta distancia. Este logro la convierte en una de las pocas atletas en obtener dos victorias en finales de UTMB. Su próximo objetivo es completar el pleno con una victoria en la UTMB 100M en los próximos años.

McCann se define como una especialista en 50K, aunque siente creciente curiosidad por distancias más largas, como 100K o superiores. McCann aborda el trail running con un enfoque basado en el instinto y la intuición, escuchando a su cuerpo y adaptándose a cada momento sobre el terreno. Con formación en ciencias de la nutrición y experiencia como dietista y entrenadora, adopta una visión holística del rendimiento.

Para ella, la claridad visual es esencial para avanzar con confianza y eficiencia en senderos técnicos. Como embajadora, no solo será la imagen de Adidas Sport Eyewear en carreras icónicas, sino que colaborará activamente en el desarrollo de nuevas colecciones. Originaria de Sudáfrica, McCann reside actualmente en Annecy, Francia, donde entrena y compite en algunos de los eventos más importantes del mundo. Valora la diversidad de entrenamientos que ofrece Annecy, desde senderos técnicos hasta recorridos fluidos.

Fuera del running, disfruta de la buena comida, las novelas de ciencia ficción y la ayuda a otros corredores a través del coaching. Su filosofía se refleja en la frase: el hierro afila al hierro, midiéndose constantemente con las mejores atletas del deporte. La asociación con Adidas Sport Eyewear marca un nuevo capítulo en su carrera. McCann afirma: El ultra running trata de conexión: con el sendero, con el entorno y con una misma.

Estoy ilusionada de colaborar con Adidas para mantener la concentración en los caminos que tengo por delante. Esta alianza promete innovaciones en visión deportiva que beneficiarán a toda la comunidad de trail running





sportlife_es / 🏆 15. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Toni Mccann Adidas Sport Eyewear Trail Running Ultra Running Embajadora

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sport Life Iberica informa sobre el consentimiento y tratamiento de datos personalesLa empresa detalla el uso, almacenamiento y derechos relacionados con los datos personales de los usuarios, incluyendo el registro en su web, la prospección de mercado y la publicidad, y proporciona canales para ejercer derechos y revocar el consentimiento.

Read more »

Teta y Teta critica a la Carrera de la Mujer por la escasa donación socialLa asociación Teta y Teta ha denunciado que la donación realizada tras la Carrera de la Mujer es escasa frente a los millones de euros facturados por la empresa organizadora, Sport Life Ibérica. La compañía ha destinado solo 264.967 euros a causas sociales en 2025, un percentaje que supera al 20% de los ingresos obtenidos por el evento.

Read more »

El consejo de Mango expresa su apoyo a Jonathan AndicA través de un comunicado interno, el presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, ha trasladado a Jonathan Andic, hijo del fundador de la firma de moda, su máximo...

Read more »

Toni Bolaño: 'Hay depresión y acojone en el PSOE y algo hay que hacer'El periodista Toni Bolaño cree que el PSOE tiene que hacer un movimiento porque está 'al borde del precipicio' y ya no vale la trinchera de 'nos atacan porque somos de izquierdas'.

Read more »