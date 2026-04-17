Toni Kroos critica al Barcelona: Debe cambiar su defensa para ganar la Champions

El exfutbolista del Real Madrid, Toni Kroos, analizó la eliminación del Barcelona en los cuartos de final de la Champions League, señalando la fragilidad defensiva del equipo culé como el principal obstáculo para aspirar al título.

Toni Kroos , una leyenda del Real Madrid y considerado uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos, ha ofrecido una visión contundente sobre lo sucedido en los cuartos de final de la UEFA Champions League .

El campeón del mundo con Alemania, con un palmarés envidiable que incluye seis Champions League (una con el Bayern de Múnich y cinco con el Real Madrid), considera que el Barcelona de Hansi Flick necesita una profunda modificación en su estilo de juego, especialmente en el aspecto defensivo, si aspira a conquistar el máximo trofeo continental. Desde su canal de YouTube, Luppen TV, el jugador originario de Greifswald expresó su convicción de que el Barcelona poseía un nivel superior al del Atlético de Madrid, pero que las expulsiones de Pau Cubarsí en el partido de ida y de Eric García en el encuentro de vuelta terminaron siendo determinantes y muy costosas para el equipo azulgrana. Kroos argumenta que pasar tanto tiempo en inferioridad numérica dificulta enormemente las aspiraciones de cualquier equipo en una competición tan exigente. El Atlético de Madrid, por su parte, demostró una vez más su maestría en la gestión de los resultados y en la defensa de las ventajas, lo que, sumado a las expulsiones, les otorgó una considerable ventaja para sellar su pase a semifinales. El exmadridista enfatiza que una defensa tan expuesta, con la concesión de tantos espacios, acarrea un riesgo elevado y puede desembocar en situaciones como las expulsiones, a menudo para evitar uno contra uno ante el portero. Señala que esta vulnerabilidad defensiva no es una novedad para el Barcelona, habiendo ocurrido de forma similar contra el Inter de Milán el año pasado y ahora frente al Atlético. Kroos reiteró su advertencia: si el equipo no modifica su planteamiento futbolístico, la conquista de la Champions League seguirá siendo un objetivo inalcanzable. El propio Toni Kroos admitió que, a pesar de su pasado en el Real Madrid, simpatizaba con el Atlético de Madrid en esta eliminatoria, aunque matizó que su deseo ideal hubiera sido la derrota de ambos clubes. Esta preferencia por el equipo colchonero se basaba en la convicción de que el Atlético, a diferencia del Barcelona, no tendría las mismas oportunidades de ganar el título en las próximas temporadas. Lejos de sentir odio hacia alguno de los dos equipos, Kroos manifestó que su afecto por el Real Madrid le impulsaba a desear que ninguno de ellos alzara la copa. En un análisis más amplio sobre las posibilidades de los contendientes, el exjugador del Real Madrid se aventuró a predecir que el Atlético de Madrid no se coronará campeón de la Champions League. Subrayó que, en su opinión personal, existen otros equipos dentro de la competición que demuestran un nivel de juego superior al del conjunto rojiblanco. Esta declaración añade una capa más a la complejidad del debate sobre los favoritos y las aspiraciones de los diferentes clubes en el torneo. La solidez defensiva, la gestión de los momentos clave y la capacidad para adaptarse a las circunstancias del partido son, según Kroos, factores determinantes que el Barcelona necesita abordar con urgencia para poder competir al más alto nivel en Europa y soñar con levantar la ansiada Orejona. La experiencia y la visión de un jugador con su trayectoria ofrecen una perspectiva valiosa para entender las exigencias de la Champions League y los desafíos que enfrentan los grandes clubes





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