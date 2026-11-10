Toni Cantó analiza las encuestas 29N y defiende la resistencia del PSOE

Toni Cantó valora la estabilidad electoral del PSOE en vísperas del 29N. El exdiputado destaca la estrategia no agresiva del PP y Vox como factor clave en las proyecciones políticas.

Toni Cantó ha ofrecido una lectura contundente sobre las proyecciones electorales previas a las elecciones generales del 29N, señalando la notable resistencia del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE). A pesar de la grave crisis política desencadenada por el trágico accidente de Urda y la posterior dimisión del presidente de la Comunidad de Madrid, el sondeo elaborado por GAD3 no refleja un desplazamiento significativo en los bloques de voto tradicionales. El expresidente de Ciudadanos enfatiza la extraordinaria lealtad del electorado socialista, argumentando que existe un núcleo de votantes que mantendrá su respaldo al Gobierno independientemente de la secuencia de desgracias ocurridas en el país.

Estabilidad del PSOE ante crisis

El analista político resalta que los datos de GAD3 ubican al PSOE en 103 escaños y con un 25,9% de la intención de voto, cifras que considera sorprendentemente altas dada la coyuntura. Para Cantó, es inexplicable que el partido de Pedro Sánchez mantenga estos niveles de apoyo con todo el bagaje de eventos negativos que han afectado a España recientemente. Esta persistencia sugiere una arraigada base de apoyo que no se ve fácilmente erodada por los titulares de prensa o los escándalos políticos temporales.

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La dinámica de la izquierda y Podemos

En contraste con la solidez del bipartidismo, el bloque de la izquierda, que incluye al PSOE, Frente Amplio y Podemos, registra una pérdida de cuatro escaños en las encuestas. Sin embargo, esta merma no altera sustancialmente el equilibrio de fuerzas mayoritario. Cantó observa que las fuerzas situadas más a la izquierda, específicamente Podemos y Frente Amplio, parecen estar más desorientadas en este ciclo electoral. Esta fragmentación y falta de claridad estratégica en la izquierda radicalempujea el voto hacia el centro y hacia la derecha, consolidando la posición actual del Gobierno.

Estrategia del PP y Vox

Un aspecto diferenciador de esta campaña es la táctica mantenida por el Partido Popular y Vox, quienes han optado por no atacarse mutuamente de forma agresiva. Toni Cantó considera que esta decisión de no confrontarse abiertamente puede ser determinante para el resultado final, marcando una clara diferencia con otras campañas electorales precedentes. Al evitar la guerra interna entre la derecha y la ultraderecha, ambos partidos buscan captar un electorado más amplio y moderado, desactivando el miedo a la llegada de la extrema derecha que la izquierda utiliza para movilizar a sus bases.

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Impacto de los escándalos recientes

Aunque el accidente de Urda y la dimisión de Óscar Puente tuvieron una gran repercusión mediática, su efecto real en el voto se ve matizado por otros factores. Carlos Herrera y otros comentaristas sugieren que la combinación de eventos como el caso Adamuz diluye el impacto de cada crisis individual. La acumulación de desgracias no suma necesariamente en contra del Gobierno, sino que puede generar un efecto de normalización o fatiga en la opinión pública, lo que permite al PSOE conservar su statu quo electoral a pesar de la hostilidad del debate público.

El futuro de la campaña política

Las encuestas actuales pintan un escenario de competencia ajustada pero con claras fortalezas para los principales actores. La capacidad de Pedro Sánchez para resistir la presión política y la estrategia de unidad táctica de la derecha española definirán las próximas semanas. Mientras tanto, la izquierda enfrenta el desafío de clarificar su mensaje y detener la pérdida de espacios a favor de sus competidores. El 29N se perfila como un referéndum sobre la estabilidad y la capacidad de gestión del Gobierno actual frente a la oferta de cambio de la oposición.